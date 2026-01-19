Pri nástupe do liečebne mal v krvi až 5 promile. Braňo Mojsej otvorene o boji s alkoholom a víťazstve

Foto: Instagram.com/brano.mojsej

Jana Petrejová
Prehovoril o svojej temnej minulosti. 

Prešiel si peklom. Známa kontroverzná osobnosť a hudobník Braňo Mojsej si prešiel vo svojom živote vrcholmi, po ktorých nasledovali pády a kolotoč nevydarených pokusov o normálny život. Reč je o alkohole, na ktorom bol závislý a hoci je dnes abstinent, predtým bol taktiež, no vždy len na určité obdobie.

Mnohí si myslia, že povedal alkoholu “nie” a odvtedy abstinuje až doteraz. Pritom to skúšal už trikrát, dokonca raz vydržal až 10 rokov bez fľašky, no i po takej dlhej dobe nakoniec podľahol. “On sa vždy nejakým spôsobom vyskytne,” povedal spevák o alkohole v podcaste Talky so Šlacim.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Brano Mojsej (@brano.mojsej)

Odhalil svoje slabé miesto

Po dlhých rokoch však zistil, čo ho zakaždým prinútilo siahnuť po poháriku. “A práve to je ten moment, prečo som začal robiť to, čo robím. Našiel som to slabé miesto, prečo som sa k alkoholu vracal. Bolo to 10 rokov, 5 rokov a nejaký ešte krátky čas a nechápal som, akým spôsobom som sa ja dal znovu namotať,” dodal Braňo Mojsej.

Začal sa však sústrediť na to, čo tomu predchádzalo, aká situácia, emócia a pod. “Prišiel som na zvláštnu vec, že to isté sa dialo trikrát po sebe a skoro v rovnakom móde. Vtedy som prišiel na to, že všetko v živote sa opakuje. Každá situácia sa opakuje, ale je len na tom človeku, ako zareaguje,” poznamenal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Brano Mojsej (@brano.mojsej)

Ako ďalej pokračoval, ak by začal reagovať inak na rovnakú situáciu, ktorá sa mu stala, tak by to aj inak dopadlo. “Ale keď budem stále reagovať rovnako a budem tvrdohlavý, že to bude tak alebo tak, nikdy sa k výsledku nedopracujem,” uviedol Braňo Mojsej, ktorý pri prvom nástupe na liečebňu mal v krvi až 5 promile, čo je extrémne množstvo.

Iní by boli mimo, on dokázal chodiť

