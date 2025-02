Pri hľadaní novej práce si dobre všímajte dôležitú vec. Ak ju firma neuvádza, môže zaplatiť mastnú pokutu

Pri hľadaní práce je dôležité nielen vedieť, aké požiadavky sú kladené na uchádzača, ale aj to, aké platové podmienky zamestnávateľ ponúka. Pokiaľ ide o mzdu, firmy by sa mali pri jej uvádzaní v inzeráte držať istých zásad.

Ak vás oslovila nejaká pracovná ponuka, mala by v nej byť uvedená aspoň fixná suma, ktorú zamestnávateľ ponúka ako základnú mzdu. Vyjadrená môže byť ako mesačná suma alebo hodinová mzda, v závislosti od typu práce, informuje Pracovná chudoba.

„Porušenie povinnosti uvedenia sumy základnej zložky mzdy pri zverejňovaní ponuky zamestnania sa považuje za správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 33 193,91 eura pre zamestnávateľa,“ uvádza ministerstvo práce.

Zverejňovanie sumy základnej zložky má však aj výnimky. Táto povinnosť sa nevzťahuje napríklad na „právnickú osobu alebo fyzickú osobu so sídlom v zahraničí, ktorá na Slovensku zverejňuje ponuku zamestnania v zahraničí.“

Rozpätie sumy je bežné, prečo?

V mnohých prípadoch uvádzajú zamestnávatelia mzdu v rozpätí, napríklad „od 1 200 eur do 1 500 eur mesačne“. Je to bežné, pretože nie všetci uchádzači majú rovnaké skúsenosti alebo kvalifikáciu, a teda ich mzda sa môže z tohto dôvodu líšiť.

Základná mzda musí byť jasne stanovená v zmluve, a to najmenej na dolnej hranici uvedeného rozsahu. Inzerát si pre istotu odfotografujte či odložte pre prípad, ak by zamestnávateľ do zmluvy uviedol nižšiu sumu a nešlo by o omyl. Išlo by v jeho prípade o porušenie zákona. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu až do 100 000 eur, píše portál Platy.sk.

Čo nie je súčasťou základnej mzdy?

Základná mzda by mala byť garantovaná, a jej súčasťou nesmie byť „mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu,“ uvádza rezort.

Ďalej ani odmeny, prémie, 13. plat a pod. „Tieto zvýhodnenia, ako aj iné benefity, môžu byť taktiež zverejnené, avšak nie ako súčasť základnej zložky mzdy,“ upozorňuje rezort.

Variabilná mzda a bonusy

Je tiež dôležité, že variabilné zložky mzdy (ako sú bonusy alebo odmeny za výkon) nemôžu nahradiť základnú mzdu. Tieto sumy sú často závislé od výkonu alebo od iných podmienok, ale zamestnávateľ je povinný ich jasne špecifikovať v pracovnej zmluve. Takisto musí byť jasné, ako sa tieto bonusy budú vyplácať a aké sú podmienky pre ich získanie.

Zamestnávatelia by mali byť čo najtransparentnejší a jasne uvádzať základnú mzdu a ďalšie výhody. Týmto spôsobom sa vyhnú zbytočným nedorozumeniam a pomôžu uchádzačom rozhodnúť sa, či je ponúkaná práca pre nich atraktívna.