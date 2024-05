Komentár napíšete už len s občianskym preukazom: Národniari na čele s Dankom plánujú kontrolovať diskusie na internete

Poslanci za Slovenskú národnú stranu Roman Michelko, Rudolf Huliak, Andrej Danko a Milan Lučanský podali návrh na vydanie zákona, ktorý by mal zasiahnuť do komentovania článkov na sociálnych sieťach alebo na weboch spravodajských portálov.

Podľa paragrafu 13a – Osobitné povinnosti prevádzkovateľa spravodajského webového portálu ukladajú osobitné povinnosti médiám. Ak by ich návrh prešiel, na to, aby ste v budúcnosti mohli uverejniť komentár pod článkom, sa budete musieť preukázať napríklad občianskym preukazom.

Komentáre už len s občianskym preukazom

SNS v predkladanom návrhu ukladá povinnosť prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu žiadať a overovať identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorej chce umožniť zverejňovanie komentárov.

Národniari tvrdia, že účelom ich návrhu je verejný záujem.

Z pohľadu prevádzkovateľa spravodajského webu, teda napríklad portálu interez.sk, by to v realite znamenalo, že ak by užívateľ, čitateľ alebo čitateľka chceli prispieť do diskusie pod článkom, museli by sme overiť vašu totožnosť, a to napríklad pomocou fotokópie občianskeho preukazu. Okrem toho návrh SNS žiada aj jej dochovanie v archíve.

Čitateľ alebo čitateľka by museli odovzdať svoje identifikačné údaje, a to meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, telefónne číslo.

Ako píšu Aktuality, advokát a odborník na mediálne právo Tomáš Kamenec považuje tento návrh za nerealizovateľný a jeho najväčším problémom je overovanie osobných údajov.

Z návrhu ľudí okolo Danka totižto nie je jasné, ako si túto činnosť predstavujú. „Neviem si predstaviť, akým spôsobom by médiá mohli overovať rodné číslo alebo dátum narodenia nejakého diskutujúceho. Ak diskutujúci nemá telefónne číslo, čo majú, preboha, spraviť?“ pýta sa Kamenec.

O vyjadrenie sme požiadali aj odborníkov špecializujúcich sa na mediálne právo a ochranu osobnosti. Článok budeme aktualizovať o ich stanovisko.