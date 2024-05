Michal Kovačič prehovoril v živom vysielaní o zložitej situácii v Markíze: Slovensko prežíva boj o orbanizáciu televízií

Koncom týždňa bola medializovaná informácia, že politická relácia Na telo predčasne končí. Dnes sa ale ešte na obrazovkách televízie Markíza objavila a v závere sa jej moderátor Michal Kovačič úprimne prihovoril divákom.

„Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Sme pod tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezľakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, než do akej ich naše vedenie tlačí,“ začal vo svojom príhovore.

Ďalej zhrnul úspechy, ktoré sa podarili relácii Na telo získať, no prešiel do menej príjemných skutočností, a to, že vedenie sa napriek tomu rozhodlo škrtať jej epizódy.

„Slovensko práve teraz prežíva boj o orbanizáciu našich televízií, na verejnosti sa debatuje o verejnosti RTVS, tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. Aj keď to tak dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ dokončil svoj prejav.