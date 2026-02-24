Prenosné hliníkové lešenie vs. fixné lešenie – čo sa viac oplatí pre vašu stavbu?

V tomto článku vám predstavíme výhody a nevýhody oboch možností, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie pre efektívnu a bezpečnú prácu na stavbe.
Pri každej stavbe alebo rekonštrukcii je bezpečnosť pracovníkov a efektivita práce na prvom mieste. Výber vhodného lešenia môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo a komfortne zvládnete práce vo výške. Dve najčastejšie možnosti sú prenosné hliníkové lešenie a fixné lešenie. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na ich hlavné výhody, nevýhody a kedy je lepšie investovať do jednej alebo druhej varianty.
Prenosné hliníkové lešenie – flexibilita a pohodlie
Prenosné hliníkové lešenie je obľúbenou voľbou pre menšie a stredné stavby. Jednou z jeho najväčších predností je mobilita – vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej konštrukcii ho môžete rýchlo presúvať podľa potreby.
Pojazdné lešenie a lešenie na kolieskach
V rámci prenosného lešenia často narazíte na termíny pojazdné lešenie alebo lešenie na kolieskach. Tieto varianty umožňujú jednoduchý presun po stavbe bez nutnosti demontáže, čo šetrí čas a znižuje fyzickú námahu pracovníkov. Ideálne sú pre interiéry alebo miesta, kde sa často mení pracovná plocha.Navyše, hliníkové lešenie je odolné voči korózii a jeho montáž nevyžaduje špecializované nástroje, čo je veľká výhoda pre menšie stavebné projekty.
Fixné lešenie – stabilita a bezpečnosť
Na druhej strane, fixné lešenie poskytuje maximálnu stabilitu, čo je dôležité pri vysokých budovách alebo pri exteriérových prácach, kde môže byť silný vietor. Jeho montáž síce zaberie viac času a vyžaduje skúseného pracovníka, ale výsledok je robustný a bezpečný pre dlhodobé použitie.Fixné lešenie sa hodí aj pre projekty, kde sa pracuje na jednej ploche dlhšie obdobie. Pre projekty s menšími rozpočtami alebo kde je potrebná flexibilita, však môže byť menej praktické ako hliníkové pojazdné lešenie.
Kedy sa oplatí investovať do hliníkového lešenia
Ak plánujete viacero menších projektov alebo časté presúvanie pracovných plôch, hliníkové lešenie s kolieskami je investícia, ktorá sa rýchlo vráti. Šetrí čas, znižuje náklady na montáž a zvyšuje bezpečnosť práce.Pre väčšie a dlhodobé projekty, kde sa zmeny priestoru nekonajú často, môže byť výhodnejšie klasické fixné lešenie.
Zhrnutie
Výber medzi prenosným hliníkovým lešením a fixným lešením závisí najmä od typu stavby, frekvencie presunu a požadovanej flexibility.
- Pojazdné hliníkové lešenie – ideálne pre rýchle presuny, menšie projekty a interiérové práce.
- Fixné lešenie – stabilné a bezpečné riešenie pre veľké a dlhodobé projekty.
Investícia do kvalitného hliníkového pojazdného lešenia sa oplatí najmä tým, ktorí chcú šetriť čas a mať maximálnu flexibilitu na stavbe.
Nahlásiť chybu v článku