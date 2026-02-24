Prenosné hliníkové lešenie vs. fixné lešenie – čo sa viac oplatí pre vašu stavbu?

foto: Unsplash

PR článok
Premýšľate, či sa oplatí investovať do pojazdného lešenia, alebo bude pre vašu stavbu lepšie tradičné fixné lešenie?

V tomto článku vám predstavíme výhody a nevýhody oboch možností, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie pre efektívnu a bezpečnú prácu na stavbe.

Pri každej stavbe alebo rekonštrukcii je bezpečnosť pracovníkov a efektivita práce na prvom mieste. Výber vhodného lešenia môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo a komfortne zvládnete práce vo výške. Dve najčastejšie možnosti sú prenosné hliníkové lešenie a fixné lešenie. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na ich hlavné výhody, nevýhody a kedy je lepšie investovať do jednej alebo druhej varianty.

Prenosné hliníkové lešenie – flexibilita a pohodlie

Prenosné hliníkové lešenie je obľúbenou voľbou pre menšie a stredné stavby. Jednou z jeho najväčších predností je mobilita – vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej konštrukcii ho môžete rýchlo presúvať podľa potreby.

Pojazdné lešenie a lešenie na kolieskach

V rámci prenosného lešenia často narazíte na termíny pojazdné lešenie alebo lešenie na kolieskach. Tieto varianty umožňujú jednoduchý presun po stavbe bez nutnosti demontáže, čo šetrí čas a znižuje fyzickú námahu pracovníkov. Ideálne sú pre interiéry alebo miesta, kde sa často mení pracovná plocha.Navyše, hliníkové lešenie je odolné voči korózii a jeho montáž nevyžaduje špecializované nástroje, čo je veľká výhoda pre menšie stavebné projekty.

Fixné lešenie – stabilita a bezpečnosť

Na druhej strane, fixné lešenie poskytuje maximálnu stabilitu, čo je dôležité pri vysokých budovách alebo pri exteriérových prácach, kde môže byť silný vietor. Jeho montáž síce zaberie viac času a vyžaduje skúseného pracovníka, ale výsledok je robustný a bezpečný pre dlhodobé použitie.Fixné lešenie sa hodí aj pre projekty, kde sa pracuje na jednej ploche dlhšie obdobie. Pre projekty s menšími rozpočtami alebo kde je potrebná flexibilita, však môže byť menej praktické ako hliníkové pojazdné lešenie.

Kedy sa oplatí investovať do hliníkového lešenia

Ak plánujete viacero menších projektov alebo časté presúvanie pracovných plôch, hliníkové lešenie s kolieskami je investícia, ktorá sa rýchlo vráti. Šetrí čas, znižuje náklady na montáž a zvyšuje bezpečnosť práce.Pre väčšie a dlhodobé projekty, kde sa zmeny priestoru nekonajú často, môže byť výhodnejšie klasické fixné lešenie.

Zhrnutie

Výber medzi prenosným hliníkovým lešením a fixným lešením závisí najmä od typu stavby, frekvencie presunu a požadovanej flexibility.

  • Pojazdné hliníkové lešenie – ideálne pre rýchle presuny, menšie projekty a interiérové práce.
  • Fixné lešenie – stabilné a bezpečné riešenie pre veľké a dlhodobé projekty.

Investícia do kvalitného hliníkového pojazdného lešenia sa oplatí najmä tým, ktorí chcú šetriť čas a mať maximálnu flexibilitu na stavbe.

PR článok svetlesenia.sk

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac