Premiér Fico má nový účes: Vyskúšal si kaderníctvo, kde strihajú študenti, je vraj ostrihaný na parádu

Foto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
TASR
Premiér s novým účesom.

Predseda vlády SR Robert Fico pokračuje v sérii stretnutí so študentmi. V piatok 13. februára 2026 diskutoval so študentmi Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre. Témou prednášky bola aj tentokrát zahraničná politika.

„Za študentmi som prišiel krátko po skončení neformálneho samitu Európskej únie. Európska únia funguje podľa hmlistých pravidiel a ťažkopádnych byrokratických procedúr. Oproti tomu mladí ľudia, s ktorými som dnes diskutoval, majú nezaťažené predstavy o tom, čo by sme mohli a mali urobiť. Európa dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje mladistvý zápal a menej umelých zábran v našich hlavách. A pre Slovensko potrebujeme nové smelé sny a vízie, nie opakovanie zastaralých poučiek, ktoré v meniacom sa svete už dávno stratili platnosť,“ skonštatoval predseda vlády SR.

„Ďakujem Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnuté priestory v Župnom dome, príjemnú atmosféru a hlavne škole a študentom za konštruktívny prístup počas diskusie,“ povedal v závere stretnutia so študentmi Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre premiér Robert Fico.

Vyskúšal si kaderníctvo

Premiér po debate navštívil aj kaderníctvo, v ktorom strihajú študenti.

„Po debate ešte väčšie prekvapenie. Úplnou náhodou som sa dozvedel, že škola má vlastné odborné pracovisko – kaderníctvo. A úplne spontánne som si povedal, vyskúšam to. Bez ohlásenia som si sadol do kresla a dal sa ostrihať. Žiadne divadlo, žiadna kamera dopredu. Namiesto roztrasených rúk som videl profesionálny prístup, sústredenie a sebavedomie. A výsledok? Perfektná robota od budúcej kaderníčky, na parádu,“ napísal v poste.

