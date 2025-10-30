Jeho odpoveď mnohých odrovná. Versače priznal nečakanú vec o reality šou Mojsejovci a objasnil, aký má vzťah s Norou

Foto: TASR - Mária Ďurčeková, Instagram.com/feri_kabrhel

Jana Petrejová
Očividne v tom má jasno.

„Ja chcem byť v dome, áno…“ Keď hlavne staršie ročníky počujú tieto slová v pesničke, hneď sa im vybaví reality šou, ktorá nemala obdoby. Písal sa rok 2005 a partia ľudí sa nasťahovala do garáže domu na Pereši ku Mojsejovcom. Hádky, intrigy, ale i zábavné situácie či šokujúce momenty. Aj o tom bola šou, ktorá preslávila nielen kontroverzný pár, ale aj finalistov.

Avšak len jeden zo súťažiacich sa dostal na výslnie a užíva si zvýšenú pozornosť médií a verejnosti. A nie je to len jeho nedávnou účasťou v kuchárskej šou Bez servítky, Františka Kabrheľa, známeho pod prezývkou Versače, si zamilovalo množstvo fanúšikov preto, ako si užíva život. Pred pár dňami však prezradil v rozhovore pre Šarm, čo by už nespravil.

Do šou by nešiel

Vždy dobre naladený ukazuje svojim priaznivcom na sociálnej sieti, aké je to žiť na Malte, kde má byt a ako si každý deň užíva na terase svojho apartmánu s pohárom mimózy výhľad na more. Popritom často cestuje, propaguje svoje výrobky, vrátane kávy, čajov a kozmetiky a ukazuje, aký má cit pre módu. Zdá, že dnes Versače zažíva veľmi príjemné obdobie a je šťastný, no keď sa ohliadne za seba na svoju minulosť, a predovšetkým na obdobie, keď bol v reality šou, má na to s odstupom času jasný názor.

Keď sa ho moderátorka spýtala, čo sa mu ako prvé vybaví, keď sa povie šou Mojsejovci, chvíľu zalovil v pamäti a popremýšľal, ako by to čo najpresnejšie vyjadril. „Ja to dnes počujem, neviem, či stopäťkrát… Ale vybaví sa mi minulosť a mladosť,“ povedal Versače, ktorý v poslednej dobe často pendloval medzi Maltou a Slovenskom. „Mladosť… To znamená, aký vek?“ zaujímala sa moderátorka. „27, 28 rokov. Teraz mám 49 rokov 16. decembra,“ objasnil Feri.

Foto: TASR – Zuzana Čižmáriková

Ľudia si často zvyknú dávať otázku, čo by bolo, keby… Na podobnú odpovedal aj Versače, hoci zrejme mnohí budú prekvapení z jeho reakcie. „Keby ste dnes mali 28 a dnešnú hlavu, išli by ste do tejto reality šou?“ zaznela otázka. „Keby som mal 28 rokov a prežívam obdobie, ktoré je tento rok alebo teda v akom žijem, určite nie,“ priznal Versače a pokračoval: „To bola mladosť-pochabosť. Teraz už mám pomaly 49 rokov a všetko vnímam inak a pozerám sa na všetko inak.“

Aký má vzťah k Nore Kabrheľovej?

