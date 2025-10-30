Jeho odpoveď mnohých odrovná. Versače priznal nečakanú vec o reality šou Mojsejovci a objasnil, aký má vzťah s Norou

„Ja chcem byť v dome, áno…“ Keď hlavne staršie ročníky počujú tieto slová v pesničke, hneď sa im vybaví reality šou, ktorá nemala obdoby. Písal sa rok 2005 a partia ľudí sa nasťahovala do garáže domu na Pereši ku Mojsejovcom. Hádky, intrigy, ale i zábavné situácie či šokujúce momenty. Aj o tom bola šou, ktorá preslávila nielen kontroverzný pár, ale aj finalistov.
Avšak len jeden zo súťažiacich sa dostal na výslnie a užíva si zvýšenú pozornosť médií a verejnosti. A nie je to len jeho nedávnou účasťou v kuchárskej šou Bez servítky, Františka Kabrheľa, známeho pod prezývkou Versače, si zamilovalo množstvo fanúšikov preto, ako si užíva život. Pred pár dňami však prezradil v rozhovore pre Šarm, čo by už nespravil.
Do šou by nešiel
Vždy dobre naladený ukazuje svojim priaznivcom na sociálnej sieti, aké je to žiť na Malte, kde má byt a ako si každý deň užíva na terase svojho apartmánu s pohárom mimózy výhľad na more. Popritom často cestuje, propaguje svoje výrobky, vrátane kávy, čajov a kozmetiky a ukazuje, aký má cit pre módu. Zdá, že dnes Versače zažíva veľmi príjemné obdobie a je šťastný, no keď sa ohliadne za seba na svoju minulosť, a predovšetkým na obdobie, keď bol v reality šou, má na to s odstupom času jasný názor.
Keď sa ho moderátorka spýtala, čo sa mu ako prvé vybaví, keď sa povie šou Mojsejovci, chvíľu zalovil v pamäti a popremýšľal, ako by to čo najpresnejšie vyjadril. „Ja to dnes počujem, neviem, či stopäťkrát… Ale vybaví sa mi minulosť a mladosť,“ povedal Versače, ktorý v poslednej dobe často pendloval medzi Maltou a Slovenskom. „Mladosť… To znamená, aký vek?“ zaujímala sa moderátorka. „27, 28 rokov. Teraz mám 49 rokov 16. decembra,“ objasnil Feri.
Ľudia si často zvyknú dávať otázku, čo by bolo, keby… Na podobnú odpovedal aj Versače, hoci zrejme mnohí budú prekvapení z jeho reakcie. „Keby ste dnes mali 28 a dnešnú hlavu, išli by ste do tejto reality šou?“ zaznela otázka. „Keby som mal 28 rokov a prežívam obdobie, ktoré je tento rok alebo teda v akom žijem, určite nie,“ priznal Versače a pokračoval: „To bola mladosť-pochabosť. Teraz už mám pomaly 49 rokov a všetko vnímam inak a pozerám sa na všetko inak.“
