Preliezli plot Matovičovho ministra, teraz spoznali svoj trest: Pozrite sa, koľko musia zaplatiť

Obžalovaní Štefan H. a Marek K. dostali v prípade prelezenia plota exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko – Za ľudí) peňažné tresty vo výške 200 eur.
V prípade zmarenia trestu im Mestský súd Bratislava I uložil v utorok náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka aj obžalovaní si ponechali lehotu na vyjadrenie.
Správu aktualizujeme.
