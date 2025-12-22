Predvianočná lákavá akcia Alzy vás môže aj sklamať: Ak budete chcieť vrátiť tovar, môžete naraziť na problém

Zelený mimozemšťan je pre mnohých Slovákov symbolom bezproblémového online nakupovania. Známy e-shop Alza, ktorý pred Vianocami opäť zaplavil priestor reklamami aj internetovými banermi, však tentoraz neupútal pozornosť len marketingom a zárukou pohodlných nákupov. Niektorí zákazníci totiž pri vrátení tovaru narazili na nečakané prekvapenie a namiesto peňazí im systém ponúkol iba nákupnú poukážku.
Internetový predajca pred Vianocami prišiel so službou, ktorá má uľahčiť riešenie nevhodných darčekov. Zákazníkom umožňuje vrátiť vybrané produkty až do konca januára, výmenou za poukážku. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k situácii, keď systém automaticky ponúkne namiesto peňazí len nákupný poukaz aj v prípade, že máte nárok na vrátenie peňazí.
Systém má problém s dátumom
Problémy sa objavili v situácii, keď chce kupujúci uplatniť svoje zákonné právo zrušiť nákup do 14-dní od prevzatia zásielky a počíta s tým, že mu obchod vráti zaplatenú sumu. V určitých scenároch však systém e-shopu túto možnosť vôbec nezobrazí. V konkrétnom prípade od redakcie portálu Živé neprišiel balík zo skladu samotnej Alzy, ale od externého partnera.
Objednávka bola zadaná s veľkým časovým odstupom a po doručení zostala zásielka ešte niekoľko dní uložená vo výdajnom boxe, kým si ju zákazník vyzdvihol. Rozhodujúci termín na odstúpenie od zmluvy však systém nezačal odpočítavať od momentu, keď kupujúci tovar skutočne prevzal. Namiesto toho vychádzal z dátumu vytvorenia objednávky. Následkom bolo, že už po desiatich dňoch od reálneho prevzatia zmizla možnosť zvoliť vrátenie peňazí, hoci zákonná lehota ešte neuplynula.
Všetko vyriešite online
Spoločnosť zdôrazňuje, že nejde o rozšírený problém a že pri akýchkoľvek komplikáciách sa treba obrátiť priamo na zákaznícku podporu, ktorá problém vyrieši.
Internetový predajca uviedol, že problém posunul na riešenie technickému oddeleniu. Cieľom je upraviť fungovanie systému tak, aby v budúcnosti správne pracoval s dátumom doručenia aj pri zásielkach, ktoré prichádzajú od externých dodávateľov.
