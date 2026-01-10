Predĺženie volebného obdobia je čoraz reálnejšie: Vláda plánuje predložiť návrh novely ústavy

Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Na túto zmenu treba novelizovať Ústavu SR.
Podľa Rašiho s predĺžením volebného obdobia od ďalších volieb súhlasí koalícia a rozprávali sa o tom aj s KDH. Návrh by mali do parlamentu predložiť na druhú plánovanú schôdzu v tomto roku, ktorá sa má začať 14. apríla. PS podľa jeho lídra Michala Šimečku nevylučuje podporu návrhu, no nepovažuje to za urgentnú záležitosť.
Raši zdôraznil, že potreba predĺžiť volebné obdobie vzišla od zástupcov miest, obcí a krajov. „Našiel sa konsenzus, ich súhlas a požiadavka, aby sa predĺžilo volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb,“ skonštatoval. „Je na tom dohoda koalície, rozprávali sme sa o tom aj s KDH, lebo je to požiadavka starostov, primátorov aj nás,“ doplnil s tým, že na stretnutie pozvú i Šimečku a verí, že PS návrh podporí.
PS nevylúčilo podporu
Predseda NR SR zopakoval, že téma predlžovania aktuálneho volebného obdobia primátorov, starostov a šéfov krajov je uzavretá. Odmietol takisto debaty o tom, že by sa mal predlžovať mandát poslancom NR SR na päť rokov.
„V tejto chvíli nevylučujem podporu pre niečo také, zároveň sa však s nami nikto zatiaľ nerozprával. Nepoznáme znenie, argumenty. Ak nás niekto zavolá, prídeme na stretnutie, môžeme sa o tom rozprávať,“ reagoval Šimečka s tým, že skôr treba riešiť ekonomické problémy Slovenska. Raši dodal, že táto zmena Slovensko nič nestojí a ide o požiadavku regiónov.
Ak by sa súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy, Hlas-SD ho podľa Rašiho podporí. „Som presvedčený, že Bratislava si zaslúži výmenu, zmenu a niekoho, kto dá Bratislave dynamiku,“ myslí si. Ak sa úradujúci primátor hlavného mesta Matúš Vallo rozhodne obhajovať mandát, PS ho podľa Šimečku podporí. Raši informoval, že samosprávne voľby budú v októbri tohto roka.
Nahlásiť chybu v článku