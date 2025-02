Predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády: Koaliční lídri dnes pokračujú v rokovaní, Danko prezradil aktuálny stav

Koaliční lídri by mali aj v utorok rokovať o riešení problémov v koalícii. Vyplýva to zo statusu poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka (Hlas-SD) na sociálnej sieti.

„Od rána cestujem do Bratislavy, kde ma v utorok čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície, a teda predísť predčasným voľbám,“ poznamenal.

Koaliční lídri o riešení problémov rokovali aj v pondelok (17. 2.). Premiér Robert Fico (Smer-SD) dal totiž partnerom z Hlasu-SD a SNS do daného dňa ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.

Šéf SNS Andrej Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.

Na ťahu je Hlas

Andrej Danko povedal, že na ťahu je aktuálne strana Hlas. „Čo sa teraz deje, je, že možno aj dohody na začiatku neboli v poriadku. Možno sa zmení aj systém, kde bola vláda naučená, že čo prinesie, to sa jej schváli,“ povedal predseda SNS dnes.

Podľa Danka musí rozhodnúť premiér a nie je nutné urobiť to v najbližších dňoch – podľa neho je čas až do 20. marca, kedy by mala byť najbližšia riadna schôdza.

„Zatiaľ nás limituje koaličná zmluva, kedy čo bude, povedať neviem. Čo sa všetko otvorí, záleží, či Hlas nájde kompromis s tromi poslancami. Bez 79-tky nie je možné, aby koalícia fungovala,“ povedal Danko.