Predával kožu, mozgy aj preparované hlavy: Zvrátený správca márnice nedal ľuďom pokoj ani po smrti

Bývalý správca márnice na lekárskej fakulte prestížnej americkej Harvardovej univerzity bol v utorok odsúdený na osem rokov väzenia za krádež a predaj častí tiel, ktoré boli darované na vedecký výskum. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.
Päťdesiatosemročný Cedric Lodge sa v máji priznal k obchodovaniu s ukradnutými pozostatkami, medzi ktorými boli vnútorné orgány, mozgy, koža, ruky, tváre a preparované hlavy. Podľa vyšetrovateľov tak konal od roku 2018 najmenej do marca 2020. Univerzita uviedla, že Lodgea prepustili v máji 2023.
Chytili aj kupujúcich
Vyšetrovanie ukázalo, že Lodge spolu s manželkou Denise odnášali časti tiel zo školy pri Bostone do svojho domu v Goffstowne v štáte New Hampshire, ako aj na ďalšie miesta v Massachusetts a Pensylvánii. Robili tak bez vedomia či súhlasu univerzity, darcov alebo ich rodín, a následne ich posielali kupujúcim v iných štátoch.
Šesťdesiatpäťročná Denise Lodgeová bola odsúdená na jeden rok väzenia. „Dnešný rozsudok je ďalším krokom k tomu, aby boli tí, ktorí tento ohavný zločin zorganizovali a vykonali, postavení pred spravodlivosť,“ uviedol Wayne A. Jacobs, šéf pobočky FBI vo Philadelphii.
Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že mnohé z pozostatkov, ktoré Lodge predal, boli následne ďalej predávané so ziskom. Niekoľko kupujúcich už bolo odsúdených alebo čaká na rozsudok.
