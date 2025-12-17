Predával kožu, mozgy aj preparované hlavy: Zvrátený správca márnice nedal ľuďom pokoj ani po smrti

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Muž obchodoval s ľudskými telami, ktoré boli univerzite darované na účely vedy.

Bývalý správca márnice na lekárskej fakulte prestížnej americkej Harvardovej univerzity bol v utorok odsúdený na osem rokov väzenia za krádež a predaj častí tiel, ktoré boli darované na vedecký výskum. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.

Päťdesiatosemročný Cedric Lodge sa v máji priznal k obchodovaniu s ukradnutými pozostatkami, medzi ktorými boli vnútorné orgány, mozgy, koža, ruky, tváre a preparované hlavy. Podľa vyšetrovateľov tak konal od roku 2018 najmenej do marca 2020. Univerzita uviedla, že Lodgea prepustili v máji 2023.

Chytili aj kupujúcich

Vyšetrovanie ukázalo, že Lodge spolu s manželkou Denise odnášali časti tiel zo školy pri Bostone do svojho domu v Goffstowne v štáte New Hampshire, ako aj na ďalšie miesta v Massachusetts a Pensylvánii. Robili tak bez vedomia či súhlasu univerzity, darcov alebo ich rodín, a následne ich posielali kupujúcim v iných štátoch.

Šesťdesiatpäťročná Denise Lodgeová bola odsúdená na jeden rok väzenia. „Dnešný rozsudok je ďalším krokom k tomu, aby boli tí, ktorí tento ohavný zločin zorganizovali a vykonali, postavení pred spravodlivosť,“ uviedol Wayne A. Jacobs, šéf pobočky FBI vo Philadelphii.

Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že mnohé z pozostatkov, ktoré Lodge predal, boli následne ďalej predávané so ziskom. Niekoľko kupujúcich už bolo odsúdených alebo čaká na rozsudok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac