Predal sa najdrahší obraz, ktorý vytvorila žena: Z tej sumy sa vám zatočí hlava. Vznikol v jej ťažkom období

Autoportrét legendárnej mexickej umelkyne Fridy Kahlo sa vo štvrtok na aukcii v New Yorku predal za 54,6 milióna dolárov (47,34 milióna eur), čím bol vytvorený nový rekord v kategórii najdrahší obraz vytvorený ženou, uviedol aukčný dom Sotheby’s citovaný agentúrou AFP.
Predaj diela Sen (Posteľ)/El Sueño (La Cama) z roku 1940 prekonal predchádzajúci rekord v tejto kategórii – vytvorila ho americká umelkyňa Georgia O’Keeffeová, ktorej obraz Jimson Weed/Biely kvet č. 1 z roku 1932 sa v roku 2014 predal za 44,4 milióna dolárov.
Frida Kahlo sa na autoportréte namaľovala, ako spí v posteli s baldachýnom. Po perine sa vinú popínavé rastliny a na baldachýne odpočíva kostlivec s kyticou kvetov v ruke a s nohami omotanými výbušninami.
V súkromí zvádzala boje, v umení bola na vrchole
Maľba vznikla v čase, keď Kahlo prechádzala bolestivým obdobím: mala zdravotné problémy a rozvádzala sa s manželom Diegom Riverom. Ich manželstvo bolo veľmi divoké a Rivera ju často podvádzal. V jej tvorbe sa podľa odborníkov na umenie všetko toto osobné utrpenie odráža.
„Jej najzásadnejšie diela sú práve z tejto doby medzi neskorými 30. a ranými 40. rokmi,“ vysvetlil Julian Dawes, ktorý má v aukčnej sieni na starosti moderné umenie. „Mala ťažkosti vo vzťahu s Diegom aj so zdravím. Zároveň ale bola naozaj na vrchole svojich tvorivých síl,“ ozrejmil.
