Novozélanďan Edmund Hillary bol prvý horolezec, ktorý v roku 1953 vystúpil na najvyšší vrchol sveta – Mount Everest. O päť rokov neskôr, v rámci britskej polárnej expedície, dosiahol 4. januára 1958 aj južný pól.

Edmund Percival Hillary sa narodil 20. júla 1919 v Tuakau, južne od Aucklandu na Novom Zélande, v rodine včelára, informuje portál Britannica. Nielen on, ale aj jeho sestra a brat museli ako deti pomáhať otcovi v rozsiahlom včelárskom biznise, údajne vlastnili až 1600 úľov. Až ako žiak gymnázia sa Hillary ocitol v horách a prvý sneh zažil v roku 1935 na školskom výlete. O desať rokov mal budúci slávny horolezec pochodené všetky najvyššie pohoria na Novom Zélande.

Vďaka tomu, že sa jeho sestra po vydaji odsťahovala do Spojeného kráľovstva, navštívil Európu. Samozrejme si neodpustil cestu do rakúskych a švajčiarskych Álp, kde absolvoval niekoľko výstupov, ktoré boli preňho potrebnou skúsenosťou pred cestou do Himalájí.

Bol súčasťou neúspešných expedícií

Pred historickým výstupom na Mount Everest pokoril Edmund Hillary jedenásť nižších himalájskych vrcholov. V rokoch 1951 – 1952 sa pripojil k dvom neúspešným expedíciám, na ktorých upútal pozornosť britského dôstojníka a organizátora himalájskych výprav Johna Hunta. Ten sa v roku 1953 postavil na čelo britskej výpravy smerujúcej na 8848 metrov vysoký Mount Everest. Hunt určil dva tímy, ktoré mali dosiahnuť vrchol.

Pred samotným výstupom na Everest bola potrebná aklimatizácia a zosúladenie celej skupiny. Lowe vybral ako prvý cieľ Lhoce. Základný tábor pod Mount Everestom rozložila expedícia v marci 1953. Pomaly sa dostávajúc vyššie sa im nakoniec podarilo postaviť najvyšší, 9. tábor v Južnom sedle vo výške 7 900 metrov. 26. mája sa Bourdillon a Evans pokúsili vystúpiť na vrchol, ale útok vzdali asi 100 m pod vrcholom po poruche Evansovej kyslíkovej fľaše. O druhý útok sa mala následne pokúsiť druhá dvojica skupiny, ktorú tvorili Hillary a Tenzing, informuje portál Biography.

Tých však dva dni zdržalo v sedle zlé počasie. Vyrazili teda 28. mája s podporou Lowea, Alfreda Gregoryho a Ang Nyima. Vo výške asi 8500 m dvojica rozbalila stan, v ktorom prečkala do rána. Hillary si však zabudol svoje horolezecké topánky pred stanom a tie cez noc zmrzli. Strávil preto ráno dve hodiny ich zohrievaním a následne sa s Tenzingom pokúsil o záverečný útok s 13-kilovými batohmi na chrbte.

