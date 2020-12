Prečo muži chudnú rýchlejšie ako ženy, aj keď konzumujú rovnaký počet kalórií? Vedci majú odpoveď

Nejedno z nich sa týka napríklad aj zhadzovania nadbytočných kilogramov. Nie každému však ide chudnutie rovnako. Niektorým ľuďom kilogramy akoby ubúdali samé, iní sa zas poriadne natrápia. Vedeli ste však, že mužom sa chudne o niečo ľahšie ako ženám?

Prečo chudnú muži rýchlejšie?

Ako informuje portál Daily Mail, k tomuto záveru sa vedcom podarilo dôjsť náhodne počas projektu s názvom The Direct Trial, v rámci ktorého sa zaoberali najmä cukrovkou. Do výskumu bolo zapojených 300 mužov a žien s týmto ochorením. Cieľom vedcov bolo zistiť, či zbavenie sa nadbytočných kilogramov zlepší zdravotný stav účastníkov. Účastníci denne prijali 850 kalórií a schudnúť mali približne 15 kilogramov.

Výsledky pôvodného výskumu boli ešte v roku 2017 publikované v časopise The Lancet, pričom sa ukázalo, že zhodenie 15 kilogramov pomohlo až polovici účastníkov popasovať sa s cukrovkou typu 2.

Účastníkov výskumu však vedci sledovali ešte ďalšie 3 roky a zistenia publikovali v časopise Diabetic Medicine. Ukázalo sa totiž, že aj keď sa účastníci výskumu stravovali rovnako a dodržiavali odborníkmi nariadenú diétu, muži chudli rýchlejšie ako ženy.

Výsledky výskumu ukázali, že po roku dodržiavania rovnakej diéty stratili muži v priemere 11 % svojej telesnej hmotnosti, kým ženy za rovnaký čas stratili v priemere 8,4 % telesnej hmotnosti. Čo sa sledovania telesnej hmotnosti týka, ženy sú k nej zvyčajne vedené už od útleho veku, kým muži sa svojou telesnou hmotnosťou často začínajú zaoberať až v strednom veku.

Nenechajte sa demotivovať

Okrem toho, fyziológia muža je iná ako fyziológia ženy. Vo väčšine prípadov sú muži vyšší a majú viac svalovej hmoty ako ženy. To znamená, že denne potrebujú skonzumovať viac kalórií aj v prípade, ak si chcú udržať svoju aktuálnu váhu. To znamená, že priemerný muž vo veku 50 rokov bude na udržanie telesnej hmotnosti potrebovať denne 2 500 kalórií, kým žena v rovnakom veku potrebuje o niečo menej, približne 2 000 kalórií denne.

Ďalší dôvod, prečo muži chudnú rýchlejšie, je ten, že muži majú väčší podiel viscerálneho tuku, teda tuku, ktorý obklopuje vnútorné orgány. Ženy majú viac podkožného tuku, ktorý sa ukladá najmä v oblasti stehien, brucha a bokov. Podkožný tuk však plní okrem iného aj ochrannú funkciu, podporuje niektoré metabolické procesy a chráni pred vysokým tlakom. Na druhej strane, väčšie množstvo viscerálneho tuku u mužov znamená, že im hrozí vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Aj preto je dobré počas chudnutia hľadieť na vlastné ciele a zdravotný stav a neporovnávať sa príliš s partnerom. To, že chudne žena pomalšie ako jej partner totiž nemusí znamenať, že robí niečo zle, no môže to pôsobiť ako demotivácia.