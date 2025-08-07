Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Natália Sládečková pochádza z Banskej Bystrice, no už ako 19-ročná odišla študovať zubné lekárstvo do Olomouca. Odtiaľ viedla jej cesta cez Česko a Slovensko, kde učila na Slovenskej zdravotníckej univerzite, až do Amsterdamu. „Keď som našla trojročný špecializačný program v Holandsku, musela som sa naučiť po holandsky. Naučila som sa — a v roku 2020 som sa presťahovala do Amsterdamu, kde žijem dodnes,“ hovorí.
S doktorkou sme nedávno hovorili o rozdieloch medzi Holandskom a Slovenskom v oblasti zubného lekárstva. Dnes sme sa spolu pozreli na bežný život v Holandsku očami Slovenky.
Odborníčka nám porozprávala o tom, ako vníma holandskú byrokraciu, nákup potravín, ale aj každodenné fungovanie — opísala, prečo je úroveň niektorých služieb dokonca nižšia, na druhej strane vychválila stav holandských ciest. Prezradila aj, čo jej najviac chýba, a čo si ako Slovenka nedokázala naplno vážiť, kým neodišla na druhý koniec Európy. Pridala aj tipy na plánovanie dovolenky a prezradila, či jej zachutili vychýrené holandské krokety z automatu. A to zďaleka nebolo všetko.
Prečo ste odišli zo Slovenska až do Amsterdamu?
Keď som si vyberala svoju špecializáciu, objavila som trojročný program práve v Holandsku. Aby som ho mohla študovať, musela som sa naučiť po holandsky. Takže som sa naučila po holandsky a v roku 2020 sa na západ aj presťahovala.
Špecializačný program som ukončila v roku 2023, pričom ide o orofacionálnu bolesť a dysfunkcie — venujem sa opotrebovaniu zubov, bolesti v tvárovej oblasti a spánkovej dentálnej medicíne. Na Slovensku však táto špecializácia zatiaľ neexistuje, a preto žijem a pracujem v Holandsku doteraz.
Čo je lepšie na živote v Amsterdame, oproti takému Slovensku?
Byrokraticky to bol pre mňa šok — na slovenskom úrade všetko trvá nekonečne dlho a často nič nevybavíte, pokiaľ tam niekoho nepoznáte. Navyše vás čaká veľa papierovačiek — je pritom jedno, že riešite niečo „bezvýznamné“ alebo bežné, čo rieši každý z nás.
V Holandsku je to presný opak. Tu všetko funguje — ak si potrebujete niečo vybaviť, všetky informácie nájdete online na nejakej stránke. Väčšinu vecí vyriešite z domu. Ak už musíte ísť na úrad, ide to rýchlo a pracovníci sú milí a ústretoví. Vždy vám radi pomôžu a sú veľmi ochotní, snažia sa pracovať čo najrýchlejšie, a ešte vám aj poprajú pekný deň. Potom sú tu také banálne veci, akými je napríklad systém v banke.
Napríklad, ja tu mám hypotéku, asi štyri bankové účty a dve kreditky, no v banke som nikdy nebola.
Ďalším rozdielom je napríklad, že realitní makléri sú profesionáli a fungujú komplexne. Realiťák za vás v Holandsku vybaví v podstate všetko, čo s kúpou súvisí. Preverí za vás statické posudky, spotrebu energií — vy v podstate nemusíte robiť nič, resp. oveľa menej ako na Slovensku. Keď som kupovala byt, moja maklérka dokonca chodila na obhliadky za mňa a posielala mi videá, lebo som to pre prácu nestíhala. Čo nezariadi maklér, dorieši finančný poradca. V porovnaní so Slovenskom nemusíte prakticky nič riešiť sami.
Všetci určite vieme, že platy v Holandsku sú vyššie. Ako však vyzerá celková životná situácia, ak zvážite aj výdaje, služby a iné veci, akými je nákup v potravinách?
