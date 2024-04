Prácu mal dať 120 ľuďom, aj 3 roky od dokončenia je opustený: Areál duchov na Spiši stále nevyrába, jeho vlastník má dlhy

Ak do Levoče prichádzate v smere od Spišskej Novej Vsi, po pravej strane sa už niekoľko rokov nachádza postavená fabrika, ktorá ale nevyrába. Do regiónu mala priniesť až 120 pracovných miest, no z pôvodných plánov zišlo. Navyše, zahraničný majiteľ firmy teraz čelí problémom, nakoľko nedokáže splácať svoje záväzky voči veriteľom. Informuje o tom portál Index.

Zatiaľ nevyrába nič

Majitelia levočskej fabriky chceli podľa pôvodných plánov vyrábať sadrokartón a nanoomietky. Ešte v roku 2022 situácia realitnému trhu priala, ohlasovali sa nové stavby a tým sa vytváral potenciálny priestor na nové zákazky. Navyše, ako uvádza Index, levočskí výrobcovia plánovali vývoz aj na Ukrajinu, kde počítali s obnovou krajiny po vojne. Ako sa však ukázalo, trend v realitách sa otočil a vojna u našich susedov stále trvá.

Do karát nehrali spoločnosti Helske ani vysoké prevádzkové náklady a následné náročné hľadanie nových nájomcov. Ďalšou komplikáciou je aj aktuálna situácia materskej firmy, ktorá v zahraničí čelí insolvencii a môže skončiť v konkurze. Samotná levočská fabrika síce bola v roku 2022 presunutá do vlastníctva inej firmy, no podľa niektorých hlasov insolvenčných špecialistov nezákonne, s úmyslom vyhnúť sa prípadnému rozpredávaniu majetku.

Ak sa teda Helske v Levoči nevráti do vlastníctva pôvodnej spoločnosti, jej prevádzku by to nemalo ohroziť. Podľa najnovších správ už má aj prvého nájomcu, ktorým je juhokórejský výrobca sídliaci v neďalekej Spišskej Novej Vsi. Ten by sa mal o menšiu halu podeliť s ďalšími nájomcami, s ktorými majitelia rokujú. Skeptickejšie to vyzerá s veľkou halou a nedokončenou kancelárskou budovou. Podľa Indexu je zámerom kancelársku budovu predať a prerobiť na iné zariadenie.

Nateraz je otázne, či Helske v Levoči plánovanú výrobu spustí. Ak by sa to firme podarilo, prácu by si tam mohlo podľa skromnejších plánov nájsť približne 30 ľudí.