Poznáte to, vojdete do miestnosti a úplne zabudnete prečo: Odborník odhalil, čo za tým stojí a ako tomu vieme zabrániť

Poznáte ten pocit, keď vojdete do miestnosti a zrazu úplne zabudnete, prečo ste tam išli a čo ste tam vlastne chceli? Nebojte sa, nie je to žiadna hroziaca demencia, ale úplne normálny jav, ktorý má dokonca aj vedecký názov — „efekt dverí“, a dobrou správou je, že sa to deje úplne každému.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako píše web Ladbible, podľa kognitívneho neurológa Christiana Jarretta ide o jav, keď váš mozog automaticky delí informáciu od kontextu a prechod medzi nimi môže spôsobiť dočasné „vynulovanie“ pamäti.

Dvere v tomto prípade fungujú ako hranica medzi udalosťami — keď ich prekročíte, mozog sa akoby reštartuje a v podstate odloží staré informácie, aby sa mohol sústrediť na nové podnety.

Vedci z Queenslandskej univerzity tento efekt preskúmali a zistili, že k nemu dochádza najčastejšie pri prechode do výrazne odlišného prostredia, napríklad z obývačky na terasu. Ak je človek popritom ešte aj rozptýlený niečím iným, šanca, že zabudne, prečo tam vlastne šiel, dramaticky rastie.

Ak však prejde dverami do miestnosti s podobným prostredím, tento efekt by sa nemal prejaviť.

Takto sa zbavíte „efektu dverí“

Hoci úplne zabrániť „efektu dverí“ nejde, existujú triky, ako ho minimalizovať. Preto ak sa chcete pokúsiť tomuto javu vyhnúť, tak by ste sa podľa odborníkov mali pri prechode medzi miestnosťami vedome sústrediť na to, prečo tam idete.

Ak však prejdete týmto pomyselným „mentálnym reštartom“, môžete skúsiť vrátiť sa späť do miestnosti, v ktorej ste boli predtým a možno sa vám spomienka vráti.