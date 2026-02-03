Poznáme mená slovenských vlajkonosičov na ZOH 2026. Našu vlajku ponesie známy hokejista a bobistka

Klaudia Oselská
Odpočítavame dni do olympiády.

Už o tri dni sa v severnom Taliansku začnú zimné olympijské hry, známe sú už aj mená vlajkonosičov slovenskej výpravy počas otváracieho ceremoniálu. Ten bude hostiť ikonický štadión San Siro, no prebiehať bude aj v ďalších lokalitách spojených s hrami – Predazze, Livigne a Cortine d’Ampezzo.

Slovenskú výpravu počas defilé krajín privedú hokejový útočník Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská. „Vlajkonosiči tentoraz nemusia byť spolu na jednom mieste, ale zástavu svojej krajiny môžu niesť na rozdielnych miestach,“ informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Tatar bude po Petrovi Šťastnom, Róbertovi Petrovickom, Žigmundovi Pálffym, Zdenovi Chárovi a Marekovi Hrivíkovi šiestym hokejistom, ktorý na slávnostnom otvorení ZOH ponesie slovenskú vlajku. Viktória Čerňanská je prvou zástupkyňou bobového športu v tejto pozícii.

Tatar aj Čerňanská sú poctení

Tatar pôjde s vlajkou na milánskom San Sire, Čerňanská v Cortine d’Ampezzo. „Byť vlajkonosičom je pre mňa veľká česť. Ako malý chlapec som pozeral ceremónie a vždy to bolo zaujímavé a motivujúce, keď som videl športovcov, ako vedú svoju výpravu. Som skutočne veľmi poctený, že som dostal česť urobiť to na takomto veľkom podujatí pre našu krajinu,“ povedal Tomáš Tatar podľa olympic.sk. Vicemajster sveta z roku 2012 štartoval už na zimných olympijských hrách 2014 v Soči.

V rámci politiky rodovej rovnosti, ktorú presadzuje Medzinárodný olympijský výbor (MOV), majú v každej výprave právo niesť vlajku spoločne muž a žena. Čerňanská, strieborná medailistka zo ZOH mládeže v Lausanne 2020, skladala pred odchodom na ZOH 2022 v Pekingu sľub do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Teraz pri svojej druhej olympijskej účasti bude slovenskou vlajkonosičkou. „Niesť vlajku na najväčšom športovom sviatku je aj pre mňa veľká česť a pocta. Vnímam to aj ako zviditeľnenie nášho bobového športu. V Cortine sa mi veľmi páči a je tu skutočne krásne. Už sa teším na ceremoniál,“ uviedla Čerňanská.

Vlajkonosiči Slovenska na otváracích ceremoniáloch ZOH:

Lillehammer 1994: Peter Šťastný (hokej)
Nagano 1998: Ivan Bátory (beh na lyžiach)
Salt Lake City 2002: Róbert Petrovický (hokej)
Turín 2006: Walter Marx mladší (sánkovanie)
Vancouver 2010: Žigmund Pálffy (hokej)
Soči 2014: Zdeno Chára (hokej)
Pjongčang 2018: Veronika Velez-Zuzulová (zjazdové lyžovanie)
Peking 2022: Katarína Šimoňáková (sane) a Marek Hrivík (hokej)
Miláno a Cortina d’Ampezzo 2026: Viktória Čerňanská (boby) a Tomáš Tatar (hokej)

Nahlásiť chybu v článku

