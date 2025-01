„Požiadavky nejakých štyroch odídencov považujem za neprijateľné“. Pellegrini reaguje na podmienky poslancov okolo Migaľa

Poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Samuela Migaľa z Hlasu-SD žiadajú podľa prezidenta Petra Pellegriniho silné mocenské postavenie. Ziskom pozícií podmieňujú lojalitu vláde. Pellegrini to považuje za neprijateľné.

Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta po rokovaní štvrtkovej Bezpečnostnej rady SR. „Ja som Hlas zakladal s myšlienkou a pointou, že v prvom rade je záujem SR, druhý je záujem strany a až tretí sú osobné ambície človeka, ktorý v strane pôsobí. Páni okolo Migaľa žiadajú silné mocenské postavenie, rezorty, pozície, moc, a tým sa úplne odklonili od odkazu, ktorý som ja ako Peter Pellegrini sa snažil do Hlasu vštepiť, a to, že na prvom mieste je človek a jeho lepší život,“ poznamenal.

Hlava štátu na poslancov okolo Migaľa apelovala, aby sa prestali zakrývať jeho menom. „Ja som Hlas nezakladal preto, aby sa nejakí štyria odídenci snažili zneužiť to, že dostali šancu odo mňa a dostali sa do parlamentu, a teraz požadovali silné pozície a účasť na moci formou vysokých funkcií. To je niečo neprijateľné,“ povedal.