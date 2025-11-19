Posun v prípade nehody Borisa Kollára: Jedného zo šoférov vozidiel súd oslobodil spod obžaloby

Limuzína, v ktorej pred piatimi rokmi sedel Boris Kollár, Foto: TASR (Jakub Kotian)

Tomáš Mako
TASR
Vodiča z prípadu dopravnej nehody Borisa Kollára oslobodili spod obžaloby.

Vodiča vozidla z prípadu dopravnej nehody niekdajšieho predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorá sa stala ešte v roku 2020, oslobodil Krajský súd v Bratislave spod obžaloby.

Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Na rozhodnutie súdu upozornila TV Markíza, podľa ktorej sa oslobodenie týka vodiča automobilu, ktoré sa zrazilo so štátnou limuzínou.

Muža oslobodil spod obžaloby podanej pre prečin ublíženie na zdraví Mestský súd Bratislava I ešte v júli 2024 s konštatovaním, že skutok nie je trestným činom. Proti rozsudku boli podané odvolania. „Krajský súd v Bratislave dňa 18. novembra 2025 v odvolacom konaní rozhodol tak, že odvolanie Okresnej prokuratúry Bratislava II zamietol,“ priblížil Adamčiak. Rovnako krajský súd zamietol aj odvolanie poškodeného – Ministerstva vnútra SR.

Vtedajší šéf parlamentu Boris Kollár musel po nehode nosiť okolo hlavy konštrukciu, Foto: TASR (Martin Baumann)

Ku Kollárovej nehode došlo 24. októbra 2020 v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Vtedajší šéf Národnej rady SR sa mal podľa svojho skoršieho vyjadrenia vracať z Mosta pri Bratislave do hlavného mesta cez Dunajskú Lužnú. V aute bola aj jeho kamarátka, ktorú mal cestou zobrať do lekárne. Ich auto podľa neho išlo na zelenú. Predseda parlamentu mal po nehode zlomený stavec a musel absolvovať operáciu.

