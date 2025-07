Poslancov sme sa pýtali, či plánujú ísť na Pride alebo pochod za rodinu: Väčšina má iný program, toto odkazujú

Bratislavské ulice v sobotu zaplaví dúha. Prejde ňou pochod hrdosti, Pride, ktorý sa tento rok koná na pozadí očakávaného hlasovania o novele Ústavy SR, ktorá má byť podľa premiéra Roberta Fica „hrádzou proti progresivizmu“. Šéf Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher hovorí v súvislosti s dúhovým pochodom o demonštrácii za ľudské práva LGBTI+ ľudí.

„Už niekoľko rokov čelia LGBTI+ ľudia snahám o obmedzenie aj tých práv, ktoré majú. Kým prvé Pride pochody boli bojom za dosiahnutie zrovnoprávnenia, teraz sa zmenili na obranné pochody. Chceme, aby sa situácia aspoň nezhoršovala,“ povedal pre interez.

Okrem Pride sa v hlavnom meste Slovenska uskutoční ešte jeden pochod, a to Národný pochod Hrdí na rodinu!. Pre obe podujatia prijala polícia špeciálne opatrenia.

Ako sme vás informovali, z bezpečnostných dôvodov nateraz nie je známa trasa, ktorou povedie dúhový sprievod. Účastníci sa to dozvedia až na Námestí slobody o 12:00. Program potrvá do 21:00.

Tohtoročný Pride má byť nielen odkazom na dôležitosť dodržiavania ľudských práv a toho, že každý má právo slobodne milovať a žiť. Bude aj odrazom posledného roka a tém, ktorými Slovensko žilo – kríza v kultúre, európska identita.

„Tohtoročný Dúhový Pride Bratislava sa nesie v duchu kultúry slobody, ktorá nikoho nevylučuje pre jeho alebo jej pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vieru, vek či národnosť. Očakávame takisto, že tohtoročný PRIDE bude aj silným prejavom solidarity a odhodlania, najmä v reakcii na hrozby obmedzenia práv LGBTI+ ľudí, ktoré prináša navrhovaná novela ústavy,“ povedala nám Nataša Jurčová Findrová z tímu Pride Bratislava.

Interez oslovil slovenských politikov a političky s otázkou, či sa niektorého z pripravovaných podujatí v sobotu zúčastnia a čo si o Pride či pochode za rodinu myslia.

Odpovedajú: Veronika Remišová, Marián Viskupič, Jozef Pročko, Roman Michelko, Štefan Hamran, Michal Šipoš a Jana Bittó Cigániková.

Veronika Remišová (Za ľudí):

Počas víkendu budem s deťmi na horách a budem sa venovať rodine, takže sa nezúčastním žiadneho podujatia.

Marián Viskupič (SaS):

Nezúčastním sa žiadneho podujatia, momentálne venujem svoj čas rodine. Som ale za slobodu a demokraciu, a aj toto je ich súčasťou.

Jozef Pročko (Slovensko):

Ak chce niekto ísť na Pride a podporiť ho, nech tam ide. Ak chce ísť niekto na pochod za rodinu, nech ide. Ja som momentálne na dovolenke, takže teraz svoju rodinu podporím pochodom a potom si pôjdem dať Pride do studenej vody.

Roman Michelko (SNS):

Neplánujem sa zúčastniť ani jednej akcie. Budem mimo Bratislavy, no aj keby som nebol, nešiel by som ani na Pride, ani na pochod za rodinu.

Jana Bittó Cigániká (SaS):

Pokojne by som sa zúčastnila, ale mám už plány, takže mi to tento rok nevyjde. A určite by som sa zúčastnila skôr Pride pochodu ako Hrdí na rodinu!.

Pride je pre všetky rodiny, zatiaľ čo pochod za rodinu je iba pre tých, ktorí sa chovajú presne tak, ako si to nejaká úzka skupina predstavuje. Pochod za rodinu je o odsúdení a Pride je o prijatí inakosti.

Štefan Hamran (Demokrati):

Aktuálne dovolenkujem, takže neviem, či by sa mi to dalo zladiť. Pride pochodu som sa v minulosti nezvykol zúčastňovať, aj keď nemám s LGBTI+ komunitou žiadny problém.

Kým som bol policajným prezidentom, vyvesili sme dúhový symbol na znak solidarity na oficiálnej facebookovej stránke. Bol som aj v Teplárni na diskusii po tej tragickej udalosti, ktorá sa tam stala. A čo sa týka pochodu za rodinu, ani toho som sa nikdy doteraz nezúčastnil, napriek tomu, že som vyrastal v tradičnej rodine, a teda je mi tento svet bližší.

Michal Šipoš (Slovensko):

Ja sa určite Pride nezúčastním, keďže som konzervatívec. Ak bude moja rodina zdravotne v poriadku, viem si predstaviť, že by sme sa zúčastnili pochodu za život. Myslím si, že žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, takže sa každý môže rozhodnúť, kam pôjde.