Poslanci energopomoc dostanú: Ak vám nárok nevyšiel, môžete podať námietku. Pozrite sa, čo treba robiť

Foto: TASR - Jakub Kotian/unsplash

Lucia Mužlová
Poslanci nakoniec energopomoc dostanú.

Poslanci Národnej rady (NR) SR dostanú energopomoc, ich vyňatie z nej by bolo protiústavné. Majú však možnosť ísť priamo za predajcom elektrickej energie a plynu a zmeniť si tarifu na takú, ktorá nie je kompenzovaná energopomocou.

To, že získajú energopomoc aj poslanci bolo spôsobené dátami, ktoré Ministerstvo hospodárstva (MH) SR získalo od predajcov elektriny a plynu. Na stredajšom stretnutí s médiami to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

„Bolo to rozhodnutie (o vyňatí poslancov z energopomoci), ktoré sme najprv chceli preniesť priamo do zákona, no nebola zhoda na tomto rozhodnutí a neskôr sme to preniesli do nariadenia, kde sme dnes dostali legislatívne stanovisko, že jednak v nariadení to nemôže byť a argumentovalo sa aj tým, že by to bolo protiústavné. To znamená, že neexistuje žiadna chyba v systéme a vo výpočte. Jednoducho niektorí poslanci, či je to už žena s dvoma deťmi alebo poslanci, ktorí majú deti a ženu na materskej či niektorí poslanci, ktorí žijú s rodičmi s nízkym dôchodkom, spadli do toho, že môžu poberať energopomoc,“ uviedla Saková.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Ďalej konkretizovala, že 166 431 odberných miest elektrickej energie a približne 1400 odberných miest pre plyn nevedel rezort priradiť ku konkrétnej domácnosti, a to z dôvodu chyby v mene či adrese. Tieto systémové chyby a nekonzistentnosť v dátach sa MH postupne s distribučnými spoločnosťami a predajcami elektrickej energie a plynu snaží opraviť.

Nevyšla vám energopomoc? Nič nie je stratené

„Prijali sme rozhodnutie, že všetky tieto nepriradené odberné miesta elektriny a plynu budeme kompenzovať s tým, že ako ich postupne budeme čistiť, tak presne z nich nájdeme desať percent tých, ktorí patria tým bohatým nekompenzovaným ľuďom a potom im tie kompenzácie z nich odoberieme,“ doplnila Saková s tým, že hneď pri prvom prehodnotení bude týmto ľuďom odobratá energopomoc.

Šéfka rezortu hospodárstva vysvetlila, že ľudia budú môcť v prípade nespokojnosti s rozhodnutím o neschválení energopomoci podať aj námietku priamo na klientskom pracovisku okresných úradov, ktoré preveria bonitu konkrétnej domácnosti. „Očakávame, že v nedeľu 14. 12. nám dobehnú všetky spracovania údajov, aby sme vedeli naplniť systémy klientskych pracovísk. Dúfame, že 15. 12. budeme priamo môcť začať tieto námietkové procesy spracovávať pre občanov,“ uzavrela Saková.

Foto: Pixabay

Zároveň spresnila, že kompenzácia elektrickej energie neznamená automaticky aj kompenzáciu tepla, keďže niekto môže bývať v lokalite, kde sa ceny tepla dlhé mesiace nezvyšovali. Ďalej ak niekto neodoberá plyn, tak stále môže mať nárok na energopomoc, keďže bonita domácnosti sa vypočítava podľa príjmov jej členov. Prvé prehodnotenie energopomoci by mohlo byť podľa ministerky už po troch mesiacoch a ďalšie niekedy v letných mesiacoch, avšak so súhlasom od predajcov plynu a elektrickej energie.

Vláda v stredu schválila aj nariadenie, že do bonity domácnosti sa bude rátať tiež príjem z dividend. „Očakávame, že za pol roka ak Finančná správa podľa účinnosti tohto zákona od januára začne so zberom takýchto informácií (o príjme z dividend), tak predpokladáme, že za pol roka by tieto informácie sme mali mať k dispozícii a spravíme prehodnotenie,“ uzavrela Saková.

