Vstup 10 € a syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na jednom z kúpalísk s najvyšším vstupným na Slovensku, toto nás šokovalo

K letu neodmysliteľne patrí čas trávený pri vode. Máme to šťastie, že si môžeme vyberať z množstva prírodných vodných plôch naprieč celým Slovenskom alebo zavítať na kúpaliská. Ak preferujete skôr druhú možnosť, pripravili sme pre vás prehľad toho, koľko zaplatíte na kúpaliskách v krajských mestách.

Jedno z tých, ktoré vyberá najvyššie vstupné, sme aj navštívili a pozreli sa na to, čo dostanete za 10 eur, ktoré zaň zaplatíte.

Prehľad cien kúpalísk v krajských mestách Banská Bystrica Plážové kúpalisko Aqualand: Celodenné vstupné – 10 €

Študenti, ŤZP – 8 €

Dôchodcovia nad 62 rokov – 6 €

Deti do dovŕšenia 3, 6 a 15 rokov – 10 centov, 3 € a 7 € Bratislava Letné kúpaliská v správe STaRZ Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Rača, Krasňany, Mičurín, prírodné kúpalisko v Areáli Zdravia Zlaté piesky: Celodenný lístok online – 4 €

Lístok po 17:00 hodine – 3,50 €

Lístok v pokladnici – 5 € Košice Kúpalisko Rumanova: Celodenné vstupné – 8 €

Študenti – 6,50 €

Deti – 6 €

Dôchodcovia, ŤZP – 5 € Kúpalisko Červená hviezda: Celodenné vstupné – 9 €

Študenti – 7 €

Deti – 6,50 €

Dôchodcovia, ŤZP – 5,80 € Nitra Letné kúpalisko v Mestskom parku na Sihoti: Celodenné vstupné – 8 €

Deti do 15 rokov vrátane – 4 €

Dôchodcovia, ŤZP – 3 € Prešov Kúpalisko Sídlisko III Celodenné vstupné – 10 €

Dôchodcovia, ŤZP, deti od 3 do 14 rokov – 8 € Trenčín Letné kúpalisko na Ostrove: Celodenné vstupné – 12 €

Študenti – 8 €

Dôchodcovia nad 62 rokov, ŤZP – 4 €

Obyvatelia mesta Trenčín platia menej Trnava Kúpalisko Castiglione: Celodenné vstupné – 9 €

Deti a mládež od 7 do 18 rokov – 4,50 €

Deti do 6 rokov – 1 €

Obyvatelia mesta Trnava platia menej Kúpalisko Kamenný mlyn: Celodenné vstupné – 8 €

Deti a mládež od 7 do 18 rokov – 4 €

Deti do 6 rokov – 1 €

Obyvatelia mesta Trnava platia menej Žilina Letné kúpalisko: Celodenné vstupné cez týždeň – 9,50 €

Celodenné vstupné cez víkend – 10,50 €

Dôchodcovia nad 60 rokov, ŤZP, študenti, deti do dovŕšenia 16 rokov cez týždeň – 7,60 €

Dôchodcovia nad 60 rokov, ŤZP, študenti, deti do dovŕšenia 16 rokov cez víkend – 8,40 €

Boli sme na jednom z kúpalísk, kde stojí vstup 10 eur

Keď si porovnáte výšku vstupného na týchto kúpaliskách, najviac zaplatíte v Trenčíne, teda v prípade, že nie ste miestni, a to 12 eur. Inak si vstupné vo výške 10 eur pýtajú v Banskej Bystrici a Prešove. Naopak, kúpaliská za najmenej peňazí si vychutnáte v našom hlavnom meste, čo možno niekoho prekvapí. Za vstup tu zaplatíte príjemné 4 eurá.

Podľa tohto patrí kúpalisko Aqualand v Banskej Bystrici medzi najdrahšie na celom Slovensku. Vybrali sme sa sem pozrieť a zistiť, čo za tieto peniaze návštevník dostane.

Aby sme sa vyhli väčšiemu množstvu ľudí, na kúpalisko sme prišli v pondelok okolo druhej hodiny popoludní. Pred vstupom na kúpalisko sa nachádza parkovisko, kde stojí parkovné 5 eur na deň a osobné auto. Odtiaľ je to k bazénom už len pár krokov.

Čakalo nás niekoľko milých prekvapení

Na začiatku areálu nás privítalo príjemné prírodné prostredie jazera, ktoré sa tu okrem bazénov nachádza, s trávnatou plochou okolo, kde sa už opaľovalo niekoľko návštevníkov. Ďalším pozitívnym prekvapením boli samotné bazény — celkovo kúpalisko ponúka relaxačné, plavecké a detské bazény — a ich čistota. Nespozorovali sme ani žiadny zápach a voda bola priezračne čistá. Napriek tomu, že kúpalisko nebolo plné, tobogany boli pre návštevníkov k dispozícii, čo využívali predovšetkým najmenší návštevníci.

Ležadlá okolo bazénov boli k použitiu zadarmo aj so slnečníkmi, no mnohí na oddych využívali trávnaté plochy, ktoré sa nachádzali aj v tieni, takže sa tu ľudia mohli skryť pred slnkom, čo na niektorých kúpaliskách môže byť problém.

Niektorí možno budú mať problém sa tu najesť. Kvôli peniazom aj výberu

Okrem bazénov nás na bystrickom kúpalisku zaujímali možnosti stravovania a ceny. Všetky strediská s občerstvením počas našej návštevy ešte otvorené neboli. No pozreli sme sa do Koliby, ktorá ponúka langoše. Obyčajný langoš bez cesnaku tu stál 3,50 € a s cesnakom o 10 centov viac. Langoše plnené nivou či šunkou išli po 4,80 €. Tieto ceny nám prišli dobré, no prekvapenie prišlo o pár krokov ďalej.

