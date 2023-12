Poriadne sa pri nich zabavíte. Toto sú najlepšie komédie roku 2023

Tento rok priniesla kinematografia množstvo skvelých filmov, ktoré sú tie najlepšie podľa nášho výberu, sa dozviete tu. Tentoraz sme sa lepšie pozreli na komediálny žáner. Ak si radi oddýchnete od ruchu všedných dní pri sledovaní komédie, ktorá vás rozveselí, tieto by ste si nemali nechať ujsť. Vybrali sme 10 najlepších komédií roka 2023, ktoré musíte vidieť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Beef

ČSFD: 75 %

IMDb: 8,0/10

Muž a žena zažijú na diaľnici dramatickú udalosť, ktorá vnesie do ich života chaos — takto jednoducho opisuje túto komediálnu drámu Netflix. V skutočnosti však ide o seriál, ktorý dostal vysoké divácke hodnotenia a ak ste ho náhodou doteraz prehliadali, mali by ste to napraviť. Pretože skutočne stojí za to. Otvára hlbšie témy, než by sa mohlo zdať a venuje sa napríklad jednoduchej otázke — ako aj úplná maličkosť, ktorú urobíme, môže ovplyvniť náš život, ale aj život niekoho druhého. A v tomto prípade je tou maličkosťou vystrčený prostredník.

Red, White & Royal Blue

ČSFD: 66 %

IMDb: 7,0/10

Čo sa stane, ak sa do konfliktu dostanú syn amerického prezidenta a britský princ? Ako už asi tušíte, nebude to veštiť nič dobré, no na druhej strane môže byť táto situácia studnicou momentov, ktoré divákov pobavia. Viac vám ale o deji tejto snímky prezrádzať nebudeme, aby ste na to prišli pri sledovaní sami a odhalili tak, akým smerom sa bude uberať ďalej, aj keď to už možno aj tušíte. Red, White & Royal Blue vychádza z knižného bestselleru New York Times.

Rye Lane

ČSFD: 65 %

IMDb: 7,2/10

Ak obľubujete filmy, z ktorých britská atmosféra len tak fičí, utekajte si pustiť túto komédiu, ktorá je situovaná do rušného Londýna. Ukazuje náhodnú dvojicu, ktorá sa ocitla v rovnakej situácii — práve sa rozišli so svojimi partnermi, a preto prežívajú komplikované obdobie. No práve to ich spojí, takže sa potvrdí, že všetko zlé je na niečo dobré. Diváci okrem skvelého zachytenia ducha tohto obľúbeného mesta chvália aj autentické herecké výkony ústrednej dvojice, na ktorú sa jednoducho dobre pozerá.

Barbie

ČSFD: 64 %

IMDb: 7,0/10

Ak ste boli na Barbie v kine a vystihli ste práve publikum, ktoré sa pri tomto filme dobre bavilo, alebo ste sa dokonca sami smiali na plné hrdlo, asi vás neprekvapí, že Barbie sa ocitla v tomto zozname. Prináša príťažlivú hereckú dvojicu v podobe Margot Robbie a Ryana Goslinga, no nie všetci diváci prišli filmu na chuť. A dôvod je jednoduchý, od tejto snímky čakali niečo iné, alebo sa ich možno témy, ktoré otvorila, priamo dotkli, čo nemusí byť vždy príjemné. Nech je to už ako chce, Barbie nepochybne patrí medzi najvýraznejšie filmové počiny, aké sme tento rok videli na strieborných plátnach a túto pozornosť si zaslúži.

Bottoms

ČSFD: 64 %

IMDB: 6,9/10

Keď sa povie komédia, mnohí si okamžite predstavia prostredie americkej strednej školy. Takže ak očakávate presne toto, teraz pozorne zbystrite. Dvojica kamarátok netúži po ničom tak veľmi, ako stať sa obľúbenými. No pokazí im to náhoda, pri ktorej zrazia quarterbacka z ich školského tímu, ktorý má po dlhých rokoch konečne šancu na titul. Asi už tušíte, že toto ich popularite vôbec nepomôže. No aj vďaka tomu sa im podarí prísť s nápadom, ktorý zmení ich životy — po vyhrážkach si založia klub bojových športov.