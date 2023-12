Okamžite si ich utekajte pozrieť: Toto je 10+ najlepších filmov roku 2023, mnohé z nich ste nevideli

Ďalší rok ubehol ako voda, tak sme tu opäť s našimi-vašimi obľúbenými rebríčkami toho najlepšieho, čo vo svete filmov a seriálov vzniklo. Ak hľadáte tipy na dobré snímky, ste na správnom mieste. Pripravili sme zoznam výrazných filmov, ktoré očarili divákov na festivaloch, v kinách alebo na streamovacích službách. Dokazujú to aj vysoké hodnotenia, ktoré získali. Tu je náš výber 10+ najlepších filmov roka. Ak ste niektorý z nich náhodou ešte nevideli, je najvyšší čas to napraviť.

Spider-Man: Cez paralelné svety / Spider-Man: Across the Spider-Verse

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,7/10

Možno vás to prekvapí, no možno ani veľmi nie, no najlepšie hodnoteným filmom tohto roka z nášho zoznamu, či už podľa ČSFD alebo databázy IMDb, je animovaný Spider Man. Ide o pokračovanie snímky z roku 2018 s podtitulom Paralelné svety, ktorá taktiež získala od divákov vysoké hodnotenia. Ako znie už v názve, hlavný hrdina sa vydá naprieč paralelnými svetmi, kde stretne ďalších pavúčích hrdinov, s ktorými sa má postaviť proti nebezpečenstvu. No ukáže sa, že všetci nezdieľajú rovnaké predstavy o jeho riešení, tak musí zobrať situáciu do vlastných rúk.

Oppenheimer

ČSFD: 85 %

IMDB: 8,5/10

Medzi najočakávanejšie filmové novinky tohto roka patrila nepochybne snímka z dielne ikonického režiséra Christophera Nolana. Ako už avizuje jej názov, Oppenheimer zachytáva život otca atómovej bomby Roberta Oppenheimera. Médiá ešte pred jeho premiérou zaplavili články o tom, že Nolan pri nakrúcaní napodobnil skutočný výbuch atómovej bomby. A práve ten sa objavil v samotnej snímke, no možno v inej podobe, než niektorí diváci očakávali. To ale nič nemení na tom, že film napokon získal vysoké hodnotenia a niektorí diváci sa do kín vracali opakovane, aby si zážitok zo sledovania Oppenheimera vychutnali znova a znova. A to je dôkazom, že jednoznačne patrí medzi najlepšie.

Anatómia pádu / Anatomy of a Fall

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,9/10

Medzi tohtoročné filmy s mimoriadne vysokým hodnotením sa zaraďuje aj táto francúzska dráma. Ukazuje dvojicu manželov, ktorí žijú so svojím nevidomým synom na odľahlej chate vo francúzskych Alpách. Ich život naruší smrť jedného z nich, ktorá je plná otáznikov. Vynára sa totiž otázka, či išlo o samovraždu, nehodu alebo vraždu, za ktorou by bola hlavná hrdinka. Táto snímka si okrem iného odniesla aj cenu z Cannes a ak ste náhodou o nej doteraz ešte nepočuli, je to chyba. Milovníkom tohto žánru totiž prinesie zaujímavé pozeranie.

The Zone of Interest

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,1/10

Veľmi vysoké hodnotenia divákov dostala aj snímka s voľným prekladom Zóna záujmu, ktorá otvára tému holokaustu. Hlavnými hrdinami tejto drámy sú nemecký dôstojník Rudolf Höss s manželkou Hedvigou. Snažia si žiť svoj život, no háčik je v tom, že ich dom sa nachádza priamo pri koncentračnom tábore. Všetko sa ešte viac zamotá, keď do toho vstúpia city k Hedvige od niekoho tretieho. Snímka bola nakrútená podľa rovnomenného románu Martina Amisa.

Vrahovia mesiaca kvetov / Killers of the Flower Moon

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,0/10

Podobne zvučným režisérskym menom ako Christopher Nolan je aj Martin Scorsese, ktorého fanúšikovia si tento rok taktiež mohli vychutnať nový počin z jeho dielne. A to dokonca s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe. Vrahovia mesiaca kvetov si na svojej premiére na festivale v Cannes vyslúžili dlhý 9-minútový potlesk a vychádza z rovnomennej knižnej predlohy Davida Granna. V prípade DiCapria sa dokonca šepkalo o jeho životnej hereckej roli. Ukazuje hrdinku Mollie, ktorá je jednou zo šťastných majiteliek indiánskej pôdy presýtenej ropou. Vďaka svojej vrodenej vysokej inteligencii sa jej darí vyhýbať sa okolnostiam a situáciám, ktoré by ju pripravili o život. Potom však stretne Ernesta, vojnového veterána, ktorého strýko je jedným z najváženejších mužov v celom regióne. Medzi Ernestom a Mollie preskočí iskra…

Minulé životy / Past Lives

ČSFD: 78 %

IMDb: 8,0/10

Ak ste fanúšikmi romantických drám, ktoré majú kruto reálny nádych, pri tomto filme si prídete na svoje. Ústredná dvojica sa stretáva na malú chvíľu v New Yorku po dlhoročnom odlúčení. Napriek tomu, že sa obaja milujú, netrávia svoj život spoločne. No keď sa ich cesty prepoja, vynára sa v nich tá najťažšia otázka — čo keby? Ak ste videli napríklad snímku Pred úsvitom a páčilo sa vám, ako využíva exteriéry Viedne, tu sa vám môže naskytnúť podobný zážitok z mesta, ktoré nikdy nespí.