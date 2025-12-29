Poriadne sa oblečte, zima pritvrdí: Čakajú nás dve vlny sneženia, biela pokrývka sa má objaviť na väčšine územia

Záver roka prinesie na Slovensko návrat pravej zimy. Od severu sa k nášmu územiu tlačí studený vzduch, v ktorom postupne prejdú viaceré fronty. Tie prinesú nové sneženie a ďalšie ochladenie, pričom predpovede naznačujú, že sneh sa do konca roka môže objaviť naprieč celou krajinou.
Po víchrici, ktorá sa našou krajinou prehnala včera, sa síce počasie na krátky čas upokojilo, nejde však o dlhodobý stav. Podľa portálu iMeteo už v priebehu dnešného večera a noci dorazí od severu ďalšia vlna sneženia, ktorá odštartuje výraznejšie zimné počasie na prelome rokov.
Ako bude dnes
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa naša oblasť nachádza v severozápadnom prúdení na zadnej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad severnou a východnou Európou. Zároveň bude do strednej Európy od severozápadu zasahovať okraj tlakovej výše, čo ovplyvní aj dnešný vývoj počasia.
Počas dneška bude prevažne jasno až polojasno. V popoludňajších hodinách však od severu začne pribúdať oblačnosť, najmä v severnej polovici územia, kde sa ojedinele môže vyskytnúť aj slabé sneženie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -3 °C do +2 °C, pričom v Banskobystrickom kraji a na západe Slovenska môže miestami vystúpiť až na 5 °C. Vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo -5 °C.
Na horách hrozí víchrica
Vietor bude prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska, na Honte a na Hornom Spiši však zosilnie na západný až severozápadný s rýchlosťou 3 až 8 m/s, čo predstavuje 10 až 30 km/h. Nad pásmom lesa treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom, spočiatku miestami až s víchricou. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne do 1 mm, v prípade sneženia do 1 cm nového snehu.
Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách platia dnes najmä v niektorých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Vo vyšších polohách môže vietor dosiahnuť nárazovú rýchlosť až 135 km/h. Výstrahy predbežne platia do 13.00 h vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno.
Sneženie sa začne na severe
Prvé vločky sa objavia najmä v severných regiónoch. Spočiatku pôjde o slabšie sneženie, ktoré však bude počas noci a nadránom postupne silnieť. Najviac snehu by malo napadnúť v Žilinskom kraji, kde sa očakáva aj vznik súvislejšej snehovej pokrývky.
Sneh sa môže objaviť aj v ďalších častiach Slovenska, no juh a západ zostanú zatiaľ skôr bokom. V týchto oblastiach dorazí sneženie neskôr, bude slabšie a sneh sa bude rýchlejšie topiť. Nížiny tak zatiaľ na výraznejšiu zimnú kulisu čakať ešte budú.
Výrazná zmena sa očakáva na Silvestra. Od severu postúpi nad Slovensko ďalší front, ktorý by mal priniesť intenzívnejšie sneženie než predchádzajúca vlna. Práve tento systém má potenciál rozšíriť sneh aj do oblastí, kde sa doteraz objavoval len sporadicky.
Na Nový rok ráno by sa tak veľká časť územia mohla zobudiť do bielej krajiny. Začiatok roka 2026 by sa mohol niesť v znamení zimnej atmosféry so snehom a s mrazom na mnohých miestach.
Po Novom roku zostáva vývoj veľmi neistý
Otázkou zostáva, ako dlho si zima udrží svoju pozíciu. Objavujú sa totiž aj scenáre, podľa ktorých by po 3. januári mohlo dôjsť k výraznému otepleniu, miestami až k hodnotám okolo +15 °C. Takýto vývoj je však zatiaľ veľmi neistý. Európou bude prechádzať výrazné teplotné rozhranie, ktorého poloha sa môže meniť.
Po 3. januári môže byť v Bratislave približne +10 °C, no rovnako aj okolo -2 °C. Jasnejší obraz prinesú až nasledujúce dni. Isté je zatiaľ len to, že Slovensko čakajú minimálne dve vlny sneženia, ktoré sa postarajú o výrazne zimný záver roka.
