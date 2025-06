Populárna destinácia Slovákov má problém: Šíri sa tam nákaza, počet prípadov raketovo stúpa. Na tieto príznaky pozor

Kožné ochorenie, ktoré si mnohí spájajú s dávno zabudnutými časmi, sa do Európy vrátilo vo veľkom štýle. V Taliansku narástol počet prípadov svrabu o neuveriteľných 750 %. A hoci to znie ako štatistika z rozvojovej krajiny, týka sa najmä miest, kde by ste to rozhodne nečakali, a to Ríma a Bologne.

Na alarmujúci vývoj upozornila Talianska spoločnosť pre dermatológiu a pohlavne prenosné choroby, informoval o ňom portál TGCOM24.

Najviac zasiahnuté sú zariadenia pre seniorov v okolí Ríma a Bologne

Najkritickejšia situácia je v oblastiach Lazio a Bologna, teda v okolí hlavného mesta a na severe krajiny. Podľa talianskych úradov sa svrab najrýchlejšie šíri v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, kde majú podmienky ideálne na jeho prenos. Ide najmä o komunity s častým fyzickým kontaktom a so zníženou schopnosťou včas zachytiť prvé príznaky.

Ako informuje portál Wired, po dočasnom poklese výskytu počas pandémie sa ochorenie v Taliansku opäť dostáva do pohybu. Aktuálny trend ukazuje, že infekcia sa znovu rozšírila do mnohých regiónov a pribúdajú nové ohniská.

Odborníci upozorňujú na možnú odolnosť parazita voči liečbe

Problémom už nie je len rýchlosť šírenia. Lekári upozorňujú, že zákožka svrabová, teda mikroskopický pôvodca ochorenia, môže postupne získavať odolnosť voči štandardnej liečbe. Ide najmä o prípravok permethrin, ktorý sa bežne používa na likvidáciu parazita vo všetkých jeho vývojových štádiách.

„Vplyv môžu mať aj ďalšie faktory, či už environmentálne alebo náhodné,“ povedala lekárka Michela Magnanová pre portál V:NOTIZIE. Zároveň zdôraznila, že svrab býva často nesprávne diagnostikovaný ako bežná vyrážka alebo alergia, čo môže liečbu oddialiť a zvýšiť riziko ďalšieho prenosu.

Svrab sa šíri rýchlo a nenápadne

Aj keď svrab nepatrí medzi smrteľné ochorenia, jeho ignorovanie môže viesť k vážnym komplikáciám. Infekcia sa šíri rýchlo a často bez toho, aby si ju človek okamžite všimol. Prvé príznaky sa totiž zvyknú objaviť až dva až šesť týždňov po kontakte s nakazenou osobou.

Ako upozorňuje český Štátny zdravotný ústav, dĺžka inkubačnej doby závisí nielen od samotnej infekcie, ale aj od úrovne osobnej hygieny. Prvými príznakmi býva intenzívne svrbenie kože, ktoré sa zhoršuje najmä v noci, a výskyt vyrážok na rôznych častiach tela, často medzi prstami, na zápästiach, v podpazuší či v okolí pása.

Liečba spočíva najčastejšie v použití dermatologických mastí a krémov, ktoré obsahujú látky schopné parazita zničiť. Kľúčové však je, aby sa tieto prípravky nanášali dôkladne na celé telo, a to od krku smerom nadol. Ak sa liečba aplikuje nesprávne alebo nedostatočne, infekcia môže pretrvávať a ďalej sa šíriť.