Poľské stíhačky zasahovali nad Baltským morom: Ruské lietadlo letelo bez plánu a s vypnutým transpondérom

Dve poľské stíhačky F-16 v stredu zasahovali pri ruskom lietadle nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkového oznámenia Operačného velenia poľských ozbrojených síl.
Stroj typu Il-20, ktorý je určený na rádioelektronický prieskum, bol na misii v medzinárodnom vzdušnom priestore. Stíhačky ho identifikovali a eskortovali, pričom nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Išlo o štandardný bezpečnostný postup
Pri zásahu išlo o štandardný postup kontroly objektov nereagujúcich na výzvy riadenia letovej prevádzky alebo porušujúcich pravidlá. Cieľom je rýchla identifikácia a vyhodnotenie rizika. Operačné velenie tiež uviedlo, že tieto postupy mu umožňujú znížiť riziko incidentu a ochranu civilnej dopravy aj kritickej infraštruktúry.
