Poľské stíhačky zasahovali nad Baltským morom: Ruské lietadlo letelo bez plánu a s vypnutým transpondérom

Nina Malovcová
TASR
Dve poľské stíhačky F-16 v stredu zasahovali pri ruskom lietadle nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkového oznámenia Operačného velenia poľských ozbrojených síl.

Stroj typu Il-20, ktorý je určený na rádioelektronický prieskum, bol na misii v medzinárodnom vzdušnom priestore. Stíhačky ho identifikovali a eskortovali, pričom nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru.

Ilustračná foto: See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Išlo o štandardný bezpečnostný postup

Pri zásahu išlo o štandardný postup kontroly objektov nereagujúcich na výzvy riadenia letovej prevádzky alebo porušujúcich pravidlá. Cieľom je rýchla identifikácia a vyhodnotenie rizika. Operačné velenie tiež uviedlo, že tieto postupy mu umožňujú znížiť riziko incidentu a ochranu civilnej dopravy aj kritickej infraštruktúry.

Nový rebríček Forbes 50 nad 50: Oslavuje silu žien v slovenskej spoločnosti, pozrite si zoznam

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac