Polícia rozbila gang, ktorý distribuoval kokaín v európskych krajinách: Takto zarábal milióny eur

Grécka a nemecká polícia spoločne rozbili drogový gang podozrivý z distribuovania veľkého množstva kokaínu v Nemecku, Grécku i ďalších krajinách EÚ. Grécka polícia v nedeľu informovala, že pri koordinovaných raziách zadržala dvoch domnelých členov tohto gangu, zatiaľ čo nemecké orgány zatkli ďalších troch, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
V Nemecku zadržala polícia 66-ročného Nemca a dvoch mužov vo veku 27 a 28 rokov, ktorých štátnu príslušnosť dosiaľ nezverejnila. V Grécku boli zase zadržaní dvaja grécki muži vo veku 52 a 62 rokov.
Presné miesta razií polícia neuviedla, informovala však, že v oboch krajinách jej príslušníci zaistili dovedna približne 300 kilogramov kokaínu. Pri zásahoch sa nepodarilo zadržať všetkých členov gangu, viacerí sú podľa polície stále na slobode.
Gang zarobil milióny eur
Aténska polícia opísala gang ako vysoko organizovaný s tým, že jeho členom boli prideľované konkrétne úlohy, a to od koordinácie dopravy či náboru vodičov až po predaj a distribúciu drog. Dodala tiež, že vyšetrovanie prebehlo v úzkej spolupráci s nemeckými orgánmi a kľúčové informácie poskytol americký Úrad pre kontrolu drog (DEA).
Grécki vyšetrovatelia odhadujú, že gang svojimi aktivitami zarobil okolo päť miliónov eur. Podľa polície sa obchodovanie s drogami v Grécku často sústreďuje najmä na ostrovy vyhľadávané smotánkou, ako napríklad Mykonos, kde žije aj veľa konzumentov narkotík.
