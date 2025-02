Polícia prosí o pomoc pri pátraní po 16-ročnom Oliverovi: Odišiel v pondelok popoludní, odvtedy sa nikomu neozval

Policajti pátrajú po 16-ročnom Oliverovi Félixovi Timothym Dufrancovi prechodne bývajúcom v Bratislave. Mladíka naposledy videli v pondelok 10. februára popoludní, v mieste jeho prechodného bydliska.

Zložil si tam veci zo školy a následne mal zamieriť do Národného divadla na skúšku, a potom do kina Lumiére. „Po následnom zisťovaní do divadla ani do kina nedorazil. Z domu preto odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Oliver meria 168 cm a váži 50 kg, je štíhlej postavy. Má modré oči a dlhšie vlasy po plecia svetlohnedej farby. Hovorí po anglicky i po francúzsky. Naposledy mal na sebe bledohnedé menčestrové nohavice, pletený sveter bledomodrej farby so vzormi, tmavomodrú páperovú vetrovku, dlhý modrý šál a čierne topánky.

„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ apelovala Šimková na verejnosť.