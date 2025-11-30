Polícia našla v nemeckom byte mŕtvu ženu a jej malé dieťa. Hlavným podozrivým je Slovák, ktorý skončil s ťažkými zraneniami

Ilustračná foto: TASR/AP

Jakub Baláž
Tragický nález z nemeckého Düsseldorfu je spájaný so 43-ročným Slovákom.

Otec zo Slovenska je podozrivý zo zabitia maloletého dieťaťa a svojej partnerky. Ich telá našla polícia v Düsseldorfe v sobotu, pričom 43-ročný muž bol zadržaný a následne s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice.

Na základe správ z agentúry DPA o tom informoval Denník N. Ako ďalej uvádza portál noviny.sk, prípad si už prevzali vyšetrovatelia a policajné oddelenie vrážd. Podľa polície zároveň nie je známe, že by sa v minulosti u rodiny vykonali zásahy v súvislosti s domácim násilím.

Policajná hovorkyňa prezradila iba to, že policajti boli v sobotu popoludní na mieste zabezpečiť stopy. Ďalšie informácie o prípade momentálne nie sú známe a priblížia ich zrejme až kriminalisti najskôr počas pondelka.

