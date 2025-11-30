Tragický sobotný večer na českej železnici. Vlak tam zrazil dvoch robotníkov, jeden z nich zraneniam podľahol

Nákladný vlak zrazil v sobotu večer na železničnej stanici v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dvoch robotníkov, ktorí tam pripravovali výluku, pričom jeden z nich na mieste zahynul. Udalosťou sa zaoberá železničná kontrola, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.
K incidentu došlo v sobotu o 21:53 hod. na prvej koľaji stanice. „Nákladný vlak na mieste zrazil dve osoby, išlo o zamestnancov železnice, jeden z nich zomrel a druhý bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška strojvedúceho bola negatívna,“ povedal pre Novinky hovorca stredočeskej polície Pavel Truxa.
Hovorca stredočeskej záchrannej služby Marek Hylebrant potvrdil, že pri nehode šlo o dve osoby. „Ošetrovali sme na stanici v Brandýsi nad Labem dve zrazené osoby, keď jedna z nich aj napriek všetkej pomoci umrela, druhú sme transportovali na chirurgiu do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady pri vedomí so stredne ťažkými zraneniami,“ ozrejmil Hylebrant.
Podobná nehoda sa stala v roku 2023
Podľa regionálneho inšpektora železničnej kontroly Jana Kučeru však došlo k stretu vlaku s tromi osobami. „My sme ošetrovali iba dve osoby,“ zdôraznil hovorca záchranárov.
Portál Hospodárske noviny uviedol, že na základe anotácie incidentu boli osoby zamestnancami externej firmy a že vlak patril českému železničnému dopravcovi ČD Cargo. Portál zároveň pripomenul, že k podobnej nehode došlo v Česku aj v októbri 2023 v Bělčiciach na Blatensku, keď po zrážke s vlakom zahynuli dve osoby a ďalšie dve utrpeli zranenia.
