Policajtov čoskoro uvidíte v „národných“ autách: Šutaj Eštok predstavil nový dizajn policajných vozidiel

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dnes predstavil nový dizajn policajných vozidiel. Na tlačovej besede povedal, že ide preňho o veľmi dôležitú tému.

Eštok už v minulosti avizoval, že nový dizajn bude obsahovať viac národných farieb. Naposledy sa dizajn policajných áut menil v roku 2022.

Ministerstvo vnútra vtedy oznámilo, že policajná flotila dostane nový vizuál a predstavili žlto-modré polepy na autách. V službe sú však ešte stále aj staršie bielo-zelené automobily.

Šutaj Eštok spolu s novou policajnou prezidentkou Janou Maškarovou predstavili nové polepy na policajné autá. „Potrebovali sme sa nadýchnuť, toto odhalenie dizajnu je iba čriepok do celej mozaiky,“ povedal. Tvrdí, že sa chystajú robiť veľkú náborovú kampaň a že policajtom zvýšili odmeny či zlepšili podmienky.

Unikátny dizajn?

„Nový dizajn policajných áut je unikátny svojou rozpoznateľnosťou a svojou farebnosťou. Jasne odkazuje na policajný zbor a štátne symboly našej krajiny – SR. Je originálny, slovenský, s presahom na štandard Európskej únie. Je porovnateľný s riešeniami našich susedov v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku či Portugalsku. Koncept, ktorý sme postavili pri redizajne policajných áut, je postavený na troch pilieroch. Je to pilier symboliky, pilier variability a pilier autority,“ povedal o novom dizajne minister.

Povedal tiež, že sa chystajú investovať do nových áut, ktoré „budú po technickej stránke také, aké si policajti vyberú a budú upravené podľa ich predstáv“.

Nový dizajn je podľa neho plný našich symbolov a symbolov policajného zboru. Tvrdí, že dizajn je nadčasový a porovnateľný s dizajnami áut našich susedov.

Nové polepy víta aj policajná prezidentka. Podľa nej sú nezameniteľné a dostatočne zvýrazňujú štátne symboly ale aj príslušnosť k policajnému zboru.

Ľudia tak v uliciach budú môcť vidieť hneď 3 dizajny – najstaršie zelené, súčasné modro-žlté a čoskoro aj nové.

Podľa ministra budú náklady na jeden polep nižšie, ako to bolo pri žlto-modrom dizajne. Tvrdí, že ten stojí štát 1700 eur. Pri novom dizajne to bude len 1200 eur. Autá, ktoré aktuálne Policajný zbor používa, prelepovať nebudú. Minister tiež sľubuje skoré vyradenie vozidiel so starším zeleno-bielym dizajnom. Služobné autá, ktoré ministerstvo obstará, budú už s novými polepmi.

