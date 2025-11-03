Policajt, ktorý riešil nehodu Pavla Gašpara, náhle skončil. Odmieta však, že by to bolo kvôli riaditeľovi SIS

Policajt Matej Bajs, ktorý riešil nehodu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore (PZ). Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati. Predseda strany Jaroslav Naď uviedol, že podľa ich informácií policajt dopravného oddelenia z Nitry končí v tomto mesiaci službu v Policajnom zbore. Dôvod odchodu do civilu má byť podľa Demokratov v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS.
„Podľa našich informácií je policajt pod obrovským tlakom a ako čestný príslušník PZ SR sa nechce podpisovať pod klamstvá a zahmlievanie, ktoré od začiatku Gašparovu nehodu sprevádzajú. Chcem povzbudiť a vyzvať všetkých slušných policajtov, aby neohli svoj chrbát pred nečestnými podliakmi, ktorí sú, podčiarkujem, len dočasne vo svojich funkciách,“ vyhlásil Naď.
Samotný Matej Bajs ale tieto tvrdenia vyvrátil. „Môžem vám potvrdiť, že to nie je pre tú nehodu,“ povedal Bajs pre Denník N.
Interez sa snažil viackrát kontaktovať Prezídium Policajného zboru a ponúknuť priestor na stanovisko, neúspešne. O stanovisko požiadala Prezídium Policajného zboru aj agentúra SITA.
