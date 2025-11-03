Diaľničné známky na rok 2026 sú už v predaji: Na takéto ceny sa pripravte, pozrite si prehľad

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026 o mesiac skôr ako po minulé roky. Ceny známok sa nemenia. Diaľničiari upozornili motoristov, aby pri kúpe využívali oficiálne predajné kanály. Vyhnú sa tak poplatkom navyše a potenciálnym komplikáciám pri reklamáciách, informovala v pondelok NDS.
Cena 365-dňovej diaľničnej známky ostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, desaťdňová známka je dostupná za 10,80 eura a jednodňová diaľničná známka má cenu 8,10 eura. Motoristi tak aj naďalej zaplatia rovnaké sumy ako v tomto roku.
Novinky v predaji
NDS zaviedla pri predaji diaľničných známok v minulosti viacero zmien. Okrem zavedenia jednodňovej známky zmenila dizajn webovej stránky či rozšírila spôsoby platby za diaľničnú známku – zaviedla možnosť online kúpy prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.
Predĺženie možnosti začiatku platnosti známky
Od januára 2025 sa takisto zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, od poslednej edície známok je posun možný až o 60 dní.
Diaľničnú známku je naďalej možné zakúpiť si cez web www.eznamka.sk, aplikáciu eZnamka alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch.
Nahlásiť chybu v článku