Policajná dráma: Muž ležal nehybne v rieke a držal sa ľadu, odviezli ho na štvorkolke

Vo štvrtok (15. 1.) ráno zachránili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok muža, ktorý nehybne ležal na chrbte v koryte rieky Belá v Liptovskom Hrádku.
Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh.
Odviezla ho štvorkolka
„Policajti sa po ľade opatrne dostali k tomuto mužovi a za ruky a nohy ho vytiahli z vody na breh,“ uviedla polícia s tým, že na brehu mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc pri podchladení a potom ho pomohli naložiť na hasičskú štvorkolku, ktorá ho previezla k vozidlu záchranárov.
