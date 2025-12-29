Pohonič sa dostatočne nevenoval vedeniu povozu: Poškodil zaparkované auto, skončil v nemocnici

V sobotu 27. decembra došlo v centre Bardejova k nehode konského povozu na Radničnom námestí. 59-ročný pohonič prechádzal s povozom po námestí, keď sa z neznámej príčiny kone splašili.
Počas incidentu došlo k poškodeniu zaparkovaného osobného vozidla a pohonič spadol z povozu. Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu, pričom podľa polície nebol pod vplyvom alkoholu.
„Pohonič sa dostatočne nevenoval vedeniu povozu, z neznámej príčiny sa kone splašili a došlo k poškodeniu zaparkovaného osobného vozidla. Pohonič spadol, utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia na sociálnej sieti..
Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby venovali zvýšenú pozornosť netradičným dopravným prostriedkom, akými sú konské povozy.
