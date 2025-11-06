Pohoda oznámila ďalšie veľké meno: Známa britská skupina sa naposledy predstavila na festivale v roku 2017

foto: interez.sk, Jaroslav Novák

Matej Mensatoris
Na Pohodu sa po deviatich rokoch vracia britská skupina IDLES.

Fanúšikovia festivalu Pohoda majú ďalší veľký dôvod na radosť. Festival ohlásil totiž ďalšie veľké meno, tentoraz ide o skupinu IDLES.

IDLES na Pohode

IDLES vystúpili na trenčianskom letisku v roku 2017 a teraz sa k nám vrátia ako veľká, oceňovaná, fanúšikmi a fanúšičkami žiadaná “gitarovka”, ktorá je živelnejšia ako kedykoľvek predtým,“ oznamuje festival.

Pohoda na svojej stránke píše, že IDLES sa pohybujú v priestore punku a jeho subžánrov – post-punku, art-punku, s gitarovým nábojom a ostrými riffmi. Súčasne dokážu spojiť drsný zvuk so silným odkazom a humorným (no nie plytkým) prejavom. Ich hudba je gitarová vo svojej podstate – basgitara, dve elektrické gitary a bicie tvoria základ, ku ktorému sa pridávajú spev, efekty a texty s typicky silným “punkáčskym” posolstvom o jednote, identite, toxickej maskulinite, či spoločenskom napätí a triednom rozdelení.

Pripomíname, že na Pohodu v roku 2026 zamieri aj skupina The Cure či Gorillaz. Okrem nich je známe, že vystúpia aj SOFT PLAY, Baxter Dury, Para a Gleb. IDLES zahrajú už v rovnaký deň ako Gorillaz – vo štvrtok 9. júla 2026.

