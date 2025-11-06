Pohoda oznámila ďalšie veľké meno: Známa britská skupina sa naposledy predstavila na festivale v roku 2017

Fanúšikovia festivalu Pohoda majú ďalší veľký dôvod na radosť. Festival ohlásil totiž ďalšie veľké meno, tentoraz ide o skupinu IDLES.
IDLES na Pohode
„IDLES vystúpili na trenčianskom letisku v roku 2017 a teraz sa k nám vrátia ako veľká, oceňovaná, fanúšikmi a fanúšičkami žiadaná “gitarovka”, ktorá je živelnejšia ako kedykoľvek predtým,“ oznamuje festival.
Pohoda na svojej stránke píše, že IDLES sa pohybujú v priestore punku a jeho subžánrov – post-punku, art-punku, s gitarovým nábojom a ostrými riffmi. Súčasne dokážu spojiť drsný zvuk so silným odkazom a humorným (no nie plytkým) prejavom. Ich hudba je gitarová vo svojej podstate – basgitara, dve elektrické gitary a bicie tvoria základ, ku ktorému sa pridávajú spev, efekty a texty s typicky silným “punkáčskym” posolstvom o jednote, identite, toxickej maskulinite, či spoločenskom napätí a triednom rozdelení.
Pripomíname, že na Pohodu v roku 2026 zamieri aj skupina The Cure či Gorillaz. Okrem nich je známe, že vystúpia aj SOFT PLAY, Baxter Dury, Para a Gleb. IDLES zahrajú už v rovnaký deň ako Gorillaz – vo štvrtok 9. júla 2026.
