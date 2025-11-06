Diváci sa môžu tešiť: Tento operátor rozširuje svoju ponuku o nový kanál. Prináša aj špeciálny novembrový bonus

Služba SledovanieTV opäť rozširuje ponuku. Internetová televízna služba pridala do svojho portfólia nový filmový kanál Kviff.TV, ktorý prináša oceňované snímky z festivalov, dokumenty a originálne relácie o svete kinematografie.
Kanál Kviff.TV vznikol pod záštitou organizátorov Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary v partnerstve s českou distribučnou spoločnosťou Aerofilms. Divákom ponúka výber kvalitných festivalových titulov, oceňovaných artových filmov aj tematických kolekcií, ktoré sa v bežnom televíznom vysielaní objavujú len zriedka. Informoval portál Živé.
Tri prémiové stanice ako bonus na november
Nová filmová stanica Kviff.TV je zaradená vo všetkých hlavných balíčkoch služby SledovanieTV, takže je okamžite dostupná pre všetkých predplatiteľov.
Okrem nej si diváci môžu počas celého novembra bez ďalších poplatkov vychutnať aj trojicu obľúbených kanálov – Spektrum, Viasat History a filmovú stanicu JOJ Cinema.
Používatelia pritom nemusia nič manuálne aktivovať – stanice sa automaticky zobrazia v programovej ponuke priamo v aplikácii.
Nahlásiť chybu v článku