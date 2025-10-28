Festival Pohoda prichádza s brutálnym prekvapením: Na Slovensko prinesie obľúbenú kapelu, zahrá v špeciálny deň

Obľúbený festival Pohoda prichádza s veľkým prekvapením. Avizoval extra festivalový deň, na ktorom vystúpi známe meno.
„Tridsiaty ročník Pohody oslávime vo veľkom štýle – prichystali sme si pre vás extra festivalový deň, ktorého headlinerom bude legendárna britská kapela The Cure,“ informuje Pohoda.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vystúpia v stredu pred festivalom
Kapela The Cure vystúpi na Slovensku vôbec prvýkrát. Jej hity ako Boys Don’t Cry či Friday I’m in Love vám pravdepodobne netreba predstavovať.
Ikonickí hudobníci zavítajú do Trenčína v stredu 8. júla 2026.
Odporúčané články
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku