Pohoda oznámila headlinera 30. ročníka: Na Slovensku vystúpi prvýkrát legendárna a kultová kapela

Pohoda zažije v roku 2026 svoj 30. ročník a bude to veľkolepé. Práve pred pár minútami ohlásili headlinera celého festivalu. Kapela Gorillaz mieri na Slovensko, vystúpi tu prvýkrát.
Jedna z najvplyvnejších a najprogresívnejších hudobných formácií súčasnosti sa predstaví na festivale Pohoda 2026. Fanúšikovia i fanúšičky sa môžu tešiť na jedinečné spojenie ikonických skladieb ako Clint Eastwood, Feel Good Inc. či DARE a piesní z nového albumu, ktorý uzrie svetlo sveta na jar 2026.
Táto audiovizuálna šou bude nepochybne patriť medzi najvýznamnejšie hudobné momenty jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Za týmto virtuálnym projektom stoja Damon Albarn, líder britskej kapely Blur, a výtvarník Jamie Hewlett, autor kultového komiksu Tank Girl.
Spoločne vytvorili originálny svet animovaných postáv – speváka 2D, basgitaristu Murdoca Niccalsa, bubeníka Russela Hobbsa a japonskú gitarovú virtuózku Noodle.
O Gorillaz snívali dlho
„Oslavu tridsiateho ročníka Pohody začíname už teraz a to tým najlepším možným spôsobom. O Gorillaz sme snívali od vydania ich prvého albumu, oslovovali sme ich odkedy pozývame na Pohodu medzinárodné hviezdy. Gorillaz sú najsilnejšou skupinou v histórii Pohody a sme hrdí, že práve oni sú prvým potvrdeným menom roku 2026. Samotné dohadovanie trvalo skoro dva roky, je namieste poďakovať aj všetkým, ktorí vytvorili fantastickú a srdečnú atmosféru počas koncertu Africa Express v tomto roku. Damon Albarn odchádzal z Pohody nadšený a jeho agent ako reakciu napísal, že Damon rád zahrá aj s Gorillaz. Ďakujeme a tešíme sa,” opisuje tento najväčší booking v histórii Pohody jej riaditeľ Michal Kaščák.
