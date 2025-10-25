Počuli ste už o sviečkovej mágii? Zapálením sviečky a sledovaním plameňa môžete získať viac, než si myslíte

Oheň nás fascinuje od nepamäti. Prináša nám teplo, svetlo aj premenu. Niet preto divu, že práve plameň sviečky sa stal symbolom túžob, prianí a nových začiatkov.
Sviečková mágia spája starodávnu tradíciu s jednoduchým každodenným rituálom, ktorý ti pomôže naladiť sa na svoje zámery a energiu. Podľa magazínu Cosmopolitan ide o jednu z najdostupnejších foriem mágie a nepotrebujete na to žiadne špeciálne pomôcky, len trochu času, otvorenú myseľ a, samozrejme, sviečku.
Čo je sviečková mágia
Sviečková mágia patrí medzi najstaršie formy manifestácie prianí. Je to jemná, no silná technika, ktorá umožňuje zamerať sa na konkrétny cieľ a vyslať svoj zámer do vesmíru.
Oheň je odjakživa vnímaný ako element premeny – premieňa, čistí a otvára cestu novému. Preto sa zapálenie sviečky často považuje za symbol začiatku alebo rituálneho uvoľnenia toho, čo už v živote nepotrebujeme.
