Počasie v posledných dňoch Slovákov poriadne potrápilo, teraz sa blíži ďalšia zmena. Takto ovplyvní naše územie

Posledné dni boli v znamení nepríjemného, studeného a veterného počasia, ktoré potrápilo veľkú časť nášho územia. Vplyvom poveternostných podmienok dokonca došlo aj k poškodeniu majetkov, no ako sa zdá, blíži sa zmena. Ako informuje portál iMeteo, konečne pozitívna.

Ovplyvní nás tlaková výš

Ako sa v predpovedi uvádza, Slovensko by mala ovplyvniť tlaková výš, ktorá sa aktuálne presúva nad Tatrami a počas týždňa naberie smer Rumunsko. To by malo v dominantnej miere ovplyvniť počasie na našom území. Čakať by nás tak konečne mohol stabilný týždeň s pekným počasím. „Od dnes až niekoľko nasledujúcich dní bude počasie veľmi rovnaké. Na oblohe bude prevládať jasné až polojasné počasie s rannými hmlami,“ píše iMeteo.

Aj keď nás síce nečaká žiadne výrazné oteplenie, teploty by mali byť na prelome januára a februára mierne nad zaužívaným priemerom v tomto ročnom období. „Teploty sa počas dňa budú dostávať na severe slabo nad nulu, na zvyšku územia do +8 °C. Slabo mrznúť by malo počas noci,“ uzatvára predpoveď iMeteo.