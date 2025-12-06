Počasie urobí salto: Čaká nás zvrat, z ktorého budeme nešťastní. Vzniká vzácny jav „polárny expres“

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Slovensko je teplotne nad priemerom, tak skoro sa to nezmení.

Viaceré časti Slovenska môže v sobotu doobeda potrápiť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Takisto pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Hydrológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňou pre okres Pezinok, ktorá predbežne platí do 12.00 h.

V oblasti Plášťovce (okres Levice) došlo k prekročeniu informačného prahu pre PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylovej situácie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Slovensko čaká nezvyčajne teplý december

Hoci december je prvým zimným mesiacom, počasie na Slovensku tomu v najbližších dňoch vôbec nebude zodpovedať. Predpoveď naznačuje teploty výrazne nad dlhodobým normálom a nízku šancu na príchod chladného vzduchu, informuje iMeteo.

Foto: TASR/Dano Veselský

Na počasie u nás bude pôsobiť teplé západné prúdenie z Atlantiku, ktoré so sebou neprináša zimné podmienky. Nad Európou sa zároveň usadí rozsiahla tlaková výš, ktorá zablokuje príchod studených frontov zo severu. Model ECMWF naznačuje, že teploty zostanú nadpriemerné minimálne do polovice decembra a teplejšia vzduchová hmota bude ovplyvňovať celé Slovensko.

Šanca na zásadný obrat počasia je do polovice mesiaca minimálna, pričom nadpriemerne teplé podmienky môžu pretrvať až do Vianoc. Najbližšie dni prinesú oblačné a sychravé počasie pripomínajúce skôr október či november. Neskôr sa očakáva nástup tlakovej výše a inverzné počasie.

Krátke ochladenie pred Vianocami by síce mohlo prísť, no nemalo by priniesť nový sneh do nižších polôh. Aj začiatok zimy tak bude skôr teplý, a „zima storočia“ sa podľa meteorológov určite neočakáva.

Polárny expres v Severnej Amerike

Polárny vír sa podľa meteorológov aktuálne rozpadáva na dve samostatné jadrá, čo má výrazný vplyv najmä na Severnú Ameriku. Zároveň vzniká vzácny jav známy ako „polárny expres“, ktorý prinesie sériu silných vpádov arktického vzduchu.

Jedno z odtrhnutých jadier smeruje nad Kanadu a Spojené štáty, druhé zostáva nad Sibírou. Tam, kam sa jadrá pohybujú, prinášajú chladný vzduch a sneh. Nad Európou však zároveň pretrváva rozsiahla oblasť vysokého tlaku, ktorá udržiava teplejší charakter počasia.

Ilustračná foto: Freerange

Ako sme už spomínali v súvislosťou so Slovenskom, kontinent tak čaká mierne obdobie bez výrazného prísunu studeného vzduchu a len s obmedzenými snehovými zrážkami vo vyšších polohách.

Najvýraznejšie zmeny čakajú Severnú Ameriku. Jadro víru nad Kanadou spustí tzv. „polárny expres“ – sériu po sebe idúcich prúdov arktického vzduchu. Tento poveternostný vzorec môže priniesť až niekoľko vĺn extrémne nízkych teplôt a intenzívne sneženie. Predpovede ukazujú, že teploty v niektorých oblastiach USA môžu klesnúť až k -30 °C, miestami aj nižšie.

Modely zároveň naznačujú, že v rozsiahlej časti východného pobrežia môže napadnúť až 80 centimetrov snehu. Kým Amerika sa pripravuje na tuhé zimné epizódy, v Európe sa aj naďalej očakáva skôr mierny priebeh začiatku zimy.

