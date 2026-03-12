Počasie urobí otočku: Prichádza prudké ochladenie, môže aj nasnežiť. Zmena príde o pár hodín

Počasie na Slovensku sa dnes začne nepríjemne meniť. Po sérii mimoriadne teplých dní, ktoré mnohých z nás potešili, dorazí do našej oblasti studený front, ktorý prinesie viac vlhkosti a zároveň vytvorí podmienky na vznik prvých búrok tejto sezóny. Meteorológovia upozorňujú, že najzaujímavejší vývoj nastane najmä v popoludňajších hodinách.
Situáciu opísal aj portál iMeteo, podľa ktorého sa front bude nad naším územím postupne rozpadať. Výrazné ochladenie sa preto neočakáva, atmosféra sa však začne destabilizovať a môže priniesť prehánky aj lokálne búrky.
Počasie pripomínalo skôr apríl než marec
Uplynulé dni prinášali na Slovensko mimoriadne príjemné počasie. Nad strednou Európou dominovala tlaková výš, ktorá zabezpečovala prevažne slnečné a stabilné podmienky, ktoré vyhnali mnohých ľudí po dlhej studenej zime opäť do ulíc. Teploty sa na mnohých miestach dostávali výrazne nad dlhodobý priemer a počasie tak pripomínalo skôr začiatok apríla než prvú polovicu marca.
Práve teplý vzduch, ktorý sa nad naším územím udržal, však teraz zohrá dôležitú úlohu pri vývoji dnešného počasia. S príchodom studeného frontu sa totiž do atmosféry dostane viac vlhkosti.
Teploty zostanú naďalej pomerne vysoké
Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav, predpoveď na dnes naznačuje polooblačné až oblačné počasie, spočiatku môže byť miestami aj jasno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách miestami zrážky a výnimočne sa môžu objaviť aj spomínané búrky.
Vo vysokých polohách, približne od 1800 metrov nad morom, sa môže vyskytnúť sneženie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať približne od 12 °C do 17 °C, pričom na horách vo výške okolo 1500 metrov bude teplota približne 4 °C. Vietor má byť slabý až mierny.
Najväčšia pravdepodobnosť vzniku prehánok a búrok je v horských oblastiach, kde sa kopovitá oblačnosť vyvíja najrýchlejšie. Podľa aktuálnych predpokladov sa môžu búrky objaviť najmä na severozápade Slovenska, v oblasti Žilinského kraja a v okolí Tatier. Nie je však vylúčené, že sa prehánky objavia aj v ďalších častiach stredného Slovenska. Rozhodujúci bude najmä popoludňajší vývoj oblačnosti a miestne atmosférické podmienky.
Najväčším rizikom budú blesky
Búrky budú sprevádzané najmä zosilnenou zrážkovou činnosťou. Na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť krátkodobo intenzívnejšie prehánky alebo silnejší lejak. Najväčším rizikom však bude elektrická aktivita. Práve blesky môžu predstavovať najväčšie nebezpečenstvo najmä v horských oblastiach a vo voľnom teréne. Po veľmi teplom a stabilnom období tak prichádza zmena, ktorá naznačuje, že búrková sezóna sa na Slovensku postupne začína.
Cez víkend sa ešte vyjasní, aj teploty budú priaznivé. Najväčšiu zmenu pocítime ale z nedele na pondelok. Teploty spadnú k 10 °C, počítať treba aj s prehánkami. V podobnom duchu bude celý budúci týždeň. Otepľovať sa začne pred Veľkou nocou, tam by sme sa mohli dočkať aj prvých teplôt nad 20 °C.
Nahlásiť chybu v článku