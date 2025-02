Počasie sa s nami opäť zahráva: Výstrahy platia celý víkend, na týchto miestach budú podmienky najhoršie

Čaká nás posledný pracovný deň tohto týždňa a v porovnaní so štvrtkom neprinesie veľkú zmenu. Jediným výraznejším faktorom bude zosilnenie vetra, ktorý môže v nárazoch dosahovať až 45 km/h.

Piatkové počasie bude podobné tomu štvrtkovému, avšak treba počítať s nárastom vetra. Informoval o tom portál iMeteo.

Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 45 km/h, pričom najveternejšie podmienky sa očakávajú na západnom Slovensku. Slovenský hydrometeorolický ústav (SHMÚ) dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom v Myjavskom, Skalickom a Senickom okrese. Tie by mali platiť počas celého víkendu.

Oblačná obloha a mierne zrážky

Naše územie sa bude nachádzať medzi rozsiahlym tlakovým výškovým systémom so stredom severne od Moskvy a plytkou brázdou nízkeho tlaku, ktorá zasahuje do strednej Európy od západu.

Piatok prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie. Len výnimočne sa na krátky čas obloha vyjasní. Zrážky budú skôr ojedinelé, pričom spadne maximálne do 0,5 mm dažďa alebo slabý poprašok snehu. V ranných hodinách sa môže vyskytovať hmla, preto vodiči musia byť na cestách obozretnejší.

Denné teploty sa budú pohybovať od +1 °C do +6 °C, v údoliach však môže byť chladnejšie, a to od -2 °C do +1 °C. Vietor bude fúkať prevažne z východu až juhovýchodu rýchlosťou 3 až 8 m/s, v nárazoch až 13 m/s (približne 45 km/h). Na strednom a východnom Slovensku bude vietor o niečo slabší.

Čo nás čaká cez víkend?

Počas víkendu bude počasie na Slovensku ovplyvňovať mohutná tlaková výš nad severozápadným Ruskom a nízkotlaková oblasť nad juhozápadnou Európou. Očakáva sa prevažne oblačné až zamračené počasie, pričom vietor bude na niektorých miestach dosť výrazný.

Počas soboty môžeme podľa meteorológov zo SHMÚ očakávať oblačné až zamračené počasie. Len ojedinele sa môže v priebehu dňa na krátky čas oblačnosť zmenšiť. Nočné teploty klesnú na 1 až -4 °C, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie až do -7 °C.

Cez deň sa mierne oteplí, maximálne denné teploty sa budú pohybovať od 1 do 6 °C, pričom v dolinách môže byť o niečo chladnejšie. Vietor bude fúkať z juhovýchodu, pričom na západe krajiny môže byť výraznejší – v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť až 55 km/h.

V nedeľu sa oblačnosť začne postupne zmenšovať. Ráno a dopoludnia sa môže ojedinele tvoriť hmla. Nočné teploty budú nižšie ako v sobotu, klesnú na -2 až -7 °C, na západe a v oblasti Hontu sa udržia v rozmedzí +3 až -2 °C. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 2 až 7 °C.

Vietor bude naďalej citeľný, najmä na západe Slovenska, kde môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 50 km/h. Celkovo nás čaká prevažne oblačný a veterný víkend, pričom v nedeľu bude oblačnosti menej a teploty zostanú v podobných hodnotách ako v sobotu. Vodiči by si mali dať pozor na ranné hmly a nárazy vetra, ktoré môžu znížiť viditeľnosť a zhoršiť jazdné podmienky.