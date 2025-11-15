Počasie na Slovensku čaká veľký zlom: Vieme, kedy príde zmena, vytiahnite si poriadne teplé oblečenie

Ilustračná foto: TASR (AP)

Roland Brožkovič
SITA
K výraznej zmene však podľa portálu príde už v nedeľu.

Dnes bude oblačno až zamračené a hmlisto. Na horách nad cca 1000 m spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele mrholenie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 5 až 10, ojedinele do 13 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 9 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Meteorológovia predpokladajú do jedného milimetra zrážok.

Príde ochladenie

„Počas dňa zostane oblačnosti stále veľa. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie a miestami aj veľmi hmlisto, vo vyšších polohách môže byť spočiatku oblačnosť zmenšená. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a budú veľmi slabé,“ informuje na svojom webe iMeteo.

K výraznej zmene však podľa portálu príde už v nedeľu, kedy nás začne ovplyvňovať studený front a prinesie výdatné zrážky. Následne k nám vtrhne studený vzduch a do niektorých častí Slovenska príde skutočná zima, dodáva portál. Začiatkom týždňa následne prídu zrážky a zároveň sa začne ešte prudšie ochladzovať na celom území. „Na severe Slovenska by malo začať mrznúť a na juhu bude len do +4 °C,“ dodáva iMeteo.

