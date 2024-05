Počasie by sa malo zlepšiť, kraťasy však zatiaľ odložte. Slnko si dlho neužijeme, v tento deň sa dovalia búrky

Posledné obdobie je na Slovensku definované premenlivým a chladnejším počasím, ktoré na niektorých miestach krajiny dokonca spôsobilo vážne škody. Dobrou správou je, že si na niekoľko dní môžeme vydýchnuť a naše územie čaká stabilné slnečné počasie. Teploty sa však nedostanú nad 23 stupňov, informuje portál iMeteo.sk.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa aktuálnej predpovede by mal studený front z nášho územia definitívne ustúpiť, čoho výsledkom bude zlepšenie počasia už v najbližších hodinách. Kým dnešný sviatočný deň bude ešte zamračený, od štvrtka by mala tlaková výš priniesť na Slovensko slnečné a stabilné počasie bez zrážok. Mierne negatívnou správou je, že teploty nedosiahnu úroveň tých, ktoré sme zažívali pred príchodom studeného frontu.

„Po teplotnej stránke bude počasie rovnaké a na pocit bude chladno. Bude to spôsobovať chladnejšie, severozápadné až severné prúdenie, ktoré prinesie teploty v intervale od +17 do +23 °C,“ informuje na svojom webe iMeteo. Takéto počasie by malo vydržať do nedele, kedy sa opäť predpokladá príchod studeného frontu s búrkami.