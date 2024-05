Počet bombových hrozieb narástol: NAKA ich preveruje už viac ako 1300, Šutaj Eštok avizuje prísnejšie tresty

K 15. hodine Polícia SR evidovala 1323 hrozieb bombových útokov určených konkrétnym školám. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) medzitým na Facebooku avizoval, že bude iniciovať čo najprísnejšie opatrenia a tresty pre páchateľov, ktorí nahlasujú falošné bombové útoky.

Najviac hlásení bolo v Nitrianskom kraji (232), Žilinskom kraji (228) a v Košickom kraji (216). Najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji, kde výhražný e-mail dostalo 94 škôl. Polícia aj naďalej všetky hlásenia a výhražky preveruje, je tak dosť možné, že číslo bude narastať.

Medzitým na svojom facebookovom profile minister vnútra Šutaj Eštok avizoval, že pre páchateľov podobných incidentov bude požadovať vyššie tresty.

„Stovky tisíc detí, rodičov, pedagógov či bežných ľudí dnes vystrašila hrozba o možnom bombovom útoku. Bezpečnosť je na prvom mieste a ja ako minister vnútra garantujem, že polícia prijíma všetky opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia,“ uviedol Šutaj Eštok. Poukázal na to, že takéto správy nesmú byť brané na ľahkú váhu a že evakuácia je jediné preventívne opatrenie, ako eliminovať riziko, ak by bola správa pravdivá.

Zároveň poďakoval verejnosti, že rešpektuje pokyny polície a zbytočne sa nezdržiava na miestach, kde dochádza k evakuácii. Tiež pripomenul, že polícia aj so zahraničnými partnermi pátra po odosielateľovi bombových správ.